¿Dónde y cuándo se vacunará AMLO?: hay tres posibles sedes

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa de este miércoles que la próxima semana se vacunará contra COVID-19.

El mandatario advirtió que no quería que fuera un espectáculo y por eso mantendría en secreto dónde y el día que se vacunará.

“Me recomiendan los médicos que me vacune (...) me vacuno la semana próxima. No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar”, explicó.

De acuerdo con sus datos, y con el Plan Nacional de Vacunación que la Ciudad de México está implementando para la aplicación del antígeno, López Obrador se podría vacunar en varias sedes, según su domicilio.

Si el presidente mexicano opta por registrarse con el código postal de Palacio Nacional, son tres los lugares en donde podría acudir a que le apliquen la vacuna y sería le administraría la de los laboratorios de AstraZeneca.

Uno de estos es la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Eje 1 Nte. S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX.

El día de vacunación indica el portal vacunacion.cdmx.gob.mx, sería el próximo 1 de abril, en un horario de atención de 9:00 a 16: 00 horas.

Otro sitio al que según dicho portal y aportando los datos que se solicitan, y con domicilio de la alcaldía Cuauhtémoc, es en la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Roma.

“Dirección: Jalapa 272, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX

Día(s) de vacunación: 01 de abril de 2021

Horario de atención: 09:00 - 16:00 horas”, señala el portal.

La última sede a la que el mandatario podría acudir a aplicarse la vacuna contra COVID-19 es en la Universidad La Salle, ubicada en General Benjamín Hill # 43 Colonia Hipódromo Condesa, también el 1 de abril en el mismo horario de atención que las otras sedes.

Sin embargo, cabe recordar que el domicilio particular del presidente mexicano, antes de mudarse a un departamento al interior de Palacio Nacional se encuentra en la alcaldía de Tlalpan.

Si López Obrador decidiera solicitar la vacuna dando los datos de dicho domicilio, las sedes de vacunación serían también tres, aunque, según la información que arroja el portal de vacunación.cdmx, el día que tendría que haber sido vacunado era el 27 de marzo de 2021.

Plantel Otilio Montaño - Tlalpan 2 (Topilejo) del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Dirección: Av. Cruz Blanca, San Miguel Topilejo, Tlalpan, 14500 San Miguel Topilejo, CDMX.

Día(s) de vacunación: 27 de marzo de 2021

Horario de atención: 09:00 - 16:00 horas.

Otra de las sedes es Six Flags México

Dirección: Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, 14200 Ciudad de México, CDMX, México

Día(s) de vacunación: 27 de marzo de 2021.

Y finalmente: Escuela Nacional Preparatoria N° 5 “José Vasconcelos” UNAM

Dirección: Calz. del Hueso sn, Coapa, Tlalpan, 14300 Ciudad de México, CDMX, México

Día(s) de vacunación: 27 de marzo de 2021, indica el portal.

La sexta etapa de vacunación en la Ciudad de México inicia el 30 de marzo para los adultos de 60 años de edad o más de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc y el 2 de abril corresponde a las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

La vacuna de AstraZeneca requiere la aplicación de dos dosis, por lo tanto López Obrador tendría que acudir posteriormente, entre 8 y 12 semanas, para recibirla.

Los requisitos para los adultos mayores que se aplicarán la primera dosis son:

*Si sabes tu CURP, llévala para agilizar el proceso

*Acreditar tener 60 años de edad o más de edad: Lleva tu identificación o acta de nacimiento

*Acreditar tu alcaldía: Folio de registro en mivacuna.salud.gob.mx para esas alcaldías, o Identificación oficial que muestre residencia, o Comprobante de domicilio a tu nombre o de un familiar directo

Para la segunda dosis:

*Haber sido vacunado en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

*Acudir a la unidad vacunadora que te corresponde y llevar una identificación o tu acta de nacimiento, tu comprobante de primera dosis de vacunación

*Si no cuentas con el comprobante, lleva tu CURP

