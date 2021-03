“No quiero que se haga espectáculo”: AMLO no se vacunará en público

(Foto: EFE/José Méndez)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la próxima semana estaría recibiendo la vacuna contra el COVID-19, sin embargo, no dio detalles de la sede ni el horario que le correspondería para recibir el antígeno.

“Me recomiendan los médicos que me vacune (...) me vacuno la semana próxima. No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo.”, dijo.

