Alfredo Adame sobre el audio donde supuestamente pide “moches”: “Está malintencionadamente editado”

“Es un audio malintencionadamente editado”, argumentó este lunes el actor, y actual contendiente político, Alfredo Adame, sobre un audio que se viralizó en redes sociales en el que supuestamente se le escucha hablar sobre cuestiones de dinero en las campañas electorales que ahora mismo se viven en México, previo a las elecciones del próximo 6 de junio.

En el audio difundido se escucha la voz de Adame presuntamente diciendo algo sobre 40 millones de pesos, de los cuales le dice al interlocutor que de podrían quedar con 25. También hace referencia a un partido que no alcanzará la mayoría en el Congreso –podría deducirse por ese detalle que es Morena– y que por ese motivo apoyarán a Redes Sociales Progresistas (RSP), partido por el que Adame se está postulando para diputado.

Por último se menciona que no se atacara a la imagen de López Obrador ni de Claudia Sheinbaum. Por el contrario, supuestamente exhorta a atacar a Jajaira Aceves, del Partido Encuentro Social (PES), quien indican es enemiga de la alcaldesa de la Ciudad de México.

Pero, consultado por Infobae México, Alfredo Adame negó la veracidad de ese audio. Y aunque no quiso posicionarse sobre este ataque en su contra, al considerar que era algo que no ameritaba su atención, sí señaló que el audio tiene evidentes marcas de que fue editado y señaló que se trata de un golpe político en su contra, como otros que ha recibido, orquestado por Carlos Trejo y el conocido como Rey Grupero.

La presunta grabación está acompañada de la leyenda “El audio que Alfredo Adame no quiere que escuches”, y rápidamente se posicionó como tendencia en plataformas como Twitter. Dura casi un minuto. Al escucharlo son evidentes varias fallas de audio mientras la grabación va corriendo, aparecen como saltos entre una frase y otra, lo que respalda la versión de Adame que es un audio editado.

El actor comentó a Infobae que se trata de retazos de diferentes conversaciones que él ha tenido, a las que tuvieron acceso los divulgadores de esta publicación, y que fueron manipuladas con la finalidad de atacarlo, lo que para él tiene sentido dentro del actual contexto de campañas electorales.

No es la primera vez que se difunde material en redes sociales con la intención de afectar la imagen de Adame.

Y es que hace unos días el actor mexicano también explicaba a este medio sobre otra de las acusaciones en su contra en las que se le señalaba por una supuesta amenaza con un arma que fue dada a conocer por el Rey Grupero y sostenida con un comprometedor video que el youtuber difundió en redes sociales.

El actor aseguró que en ningún momento utilizó un arma de fuego para amedrentar a los individuos que se encontraban en el vehículo; aunque sí utilizó un bastón de seguridad y gas pimienta para amenazarlos. Según relató el actor a Infobae México, el incidente ocurrió hace un año y medio, mientras llegaba a su hogar después de haber auxiliado a su hijo.

“Eso quedó aclarado hace un año ocho meses. Se desvíelo el coche de mi hijo, fui por él con una grúa. Y, más o menos a las 12:15 de la noche estábamos entrando a mi casa con la grúa, yo saqué mi coche, lo dejé ahí pegadito y de repente, en lo que estábamos haciendo la maniobra, llegaron estos cuatro carros donde venía gente pedísima, ahogadas de alcohol”, recordó el actor.

“En ese momento un estúpido que venía en el asiento de atrás del primer coche empezó a gritar que: ‘te voy a matar’ y ‘pinche wey, muérete, te rompemos la madre’ y no sé qué. Ya cuando me hartó me acerqué y le dije: ‘qué pedo traes conmigo, cabrón’. Entonces el wey hizo como que iba a sacar una pistola”.

Acto seguido, el actor presuntamente se enfrentó al pasajero alcoholizado con un bastón de seguridad y un gas pimienta, y los demás pasajeros intentaron calmar la situación. Sin embargo, el enfrentamiento fue registrado por una de las presentes y después se viralizó.

“Ahí estaba mi coche, saqué un bastón de seguridad y un gas pimienta, llegué y le dije: ‘Órale, cabrón. Bájate y te reviento toda tu puta madre’. Y hasta la borrachera se le bajó, no le quiso ni entrar, no se bajó ni nada y la hija empezó a gritar y todo el rollo. (...) Se largaron y al otro día la hija subió esto y se lo mandó a Trejo, y el estúpido de Trejo hizo todo el escándalo”.

Carlos Trejo, conocido por su experiencia del tipo cazafantasmas, y Rey Grupero, youtuber pareja sentimental de la actriz Cynthia Klitbo, aparentemente “han unido su fuerzas” para manifestarse en contra de Alfredo Adame, en un pleito que se ha extendido durante los últimos meses.

