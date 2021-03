“No era pistola, sino gas pimienta”: habló Alfredo Adame sobre las fuertes acusaciones de Rey Grupero

Foto: Cuartoscuro - @reygruperomx / IG.

El actor mexicano Alfredo Adame respondió a las acusaciones de una supuesta amenaza con un arma que fue dada a conocer en las últimas horas por el Rey Grupero y sostenida con un comprometedor video que el youtuber difundió en redes sociales.

El actor aseguró que en ningún momento utilizó un arma de fuego para amedrentar a los individuos que se encontraban en el vehículo; aunque sí utilizó un bastón de seguridad y gas pimienta para amenazarlos. Según relató el actor a Infobae México, el incidente ocurrió hace un año y medio, mientras llegaba a su hogar después de haber auxiliado a su hijo.

“Eso quedó aclarado hace un año ocho meses. Se desvíelo el coche de mi hijo, fui por él con una grúa. Y, más o menos a las 12:15 de la noche estábamos entrando a mi casa con la grúa, yo saqué mi coche, lo dejé ahí pegadito y de repente, en lo que estábamos haciendo la maniobra, llegaron estos cuatro carros donde venía gente pedísima, ahogadas de alcohol”, recordó el actor.

“En ese momento un estúpido que venía en el asiento de atrás del primer coche empezó a gritar que: ‘te voy a matar’ y ‘pinche wey, muérete, te rompemos la madre’ y no sé qué. Ya cuando me hartó me acerqué y le dije: ‘qué pedo traes conmigo, cabrón’. Entonces el wey hizo como que iba a sacar una pistola”.

Video en el que Alfredo presuntamente intimida a una familia con un arma de fuego.

Acto seguido, el actor presuntamente se enfrentó al pasajero alcoholizado con un bastón de seguridad y un gas pimienta, y los demás pasajeros intentaron calmar la situación. Sin embargo, el enfrentamiento fue registrado por una de las presentes y después se viralizó.

“Ahí estaba mi coche, saqué un bastón de seguridad y un gas pimienta, llegué y le dije: ‘Órale, cabrón. Bájate y te reviento toda tu puta madre’. Y hasta la borrachera se le bajó, no le quiso ni entrar, no se bajó ni nada y la hija empezó a gritar y todo el rollo. (...) Se largaron y al otro día la hija subió esto y se lo mandó a Trejo, y el estúpido de Trejo hizo todo el escándalo”.

Según el actor, el material fue utilizado por el famoso Cazafantasmas, Carlos Trejo, para crear un escándalo que pudiera perjudicar su imagen: “Si tu ves algún arma en el dese (video), te doy 10 mil dólares, ¿sale?”, concluyó.

El video del hecho resurgió esta últimas horas cuando el creador de contenido Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, publicó en sus redes sociales el videoclip bajo el subtítulo “Alfredo Adame amenaza familia con ARMA”.

Alfredo Adame amenaza a una familia con un arma

Sobre lo sucedido, el youtuber comentó a Infobae México que, a pesar de que el video no es reciente, la actitud del actor le merece una gran preocupación:

“Lo que yo quería comentar es que okey, fue hace dos años, pero ¿por qué le sacó el arma a una familia? No veo el sentido de esto. Ahorita el señor Alfredo Adame está entre la espada y la pared porque ha estado protegiendo a un doctor que hizo mala praxis con mujeres y resultó que también es narcotraficante”, dijo Rey Grupero.

Fue en el 2019 que el video de Alfredo Adame presuntamente intimidando a una familia con un arma salió a la luz. En ese entonces, según reportaron diversos medios de comunicación, una usuaria de Facebook identificada como “Rebeca” denunció el hecho en la plataforma digital.

Sin embargo, ni el usuario que denunció los hechos, ni la publicación que se realizó hace un par de años pudieron ser localizados para esta nota.

