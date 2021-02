Carlos Trejo se unió al “Rey Grupero” en contra de Alfredo Adame: “Tiene mi firma tatuada en su asquerosa cara”

Carlos Trejo reaccionó a la polémica que enfrenta el actor y precandidato a diputado Alfredo Adame por respaldar a un cirujano plástico que fue acusado por presunta negligencia médica.

Carlos Trejo reaccionó a la polémica que enfrenta el actor y precandidato a diputado Alfredo Adame por respaldar a un cirujano plástico que fue acusado por presunta negligencia médica. El experto en eventos paranormales respaldó al youtuber “Rey Grupero” y envió un contundente mensaje sobre el problema que está vigente.

“Primero (Alfredo) reacciona agresivamente en contra del señor Grupero, avisando que lo va a golpear y todo porque agredió a su socio, un vil cobarde y enfermo. Y ahora resulta que no conoce al doctor, entonces yo creo que el tipo vuelve a reiterarse lo que ya había dicho, que es un peligro para la sociedad”, dijo Trejo a los medios de comunicación según el video publicado en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes.

“En el medio artístico yo no he tenido problema con nadie más que con él. Y ya lo sabe, donde lo tope. Esto no va a quedar aquí. (...) Ya tiene mi firma tatuada en su asquerosa cara y va para más. Yo al tipo este no lo voy a soltar”.

A pesar de no conocer al médico venezolano, Juan José Duque, Carlos Trejo instó a las autoridades a esclarecer el caso y hacer justicia. Además, el ‘cazafantasmas’ contó que se ha puesto contacto con el creador de contenido para extenderle su apoyo.

“Y lo que hablé con el ‘Rey Grupero’ fue muy claro. (Le dije) ‘Hermano, tienes más pantalones que este infeliz, considerame tu brother, considerame dentro de tu lucha y en lo que yo pueda ayudar, con todo gusto”,continuó.

Sobre la precandidatura a diputación de Alfredo Adame, Carlos expresó un profundo desacuerdo: “El tipo es un enfermo y se me hace verdaderamente absurdo que un partido político lo haya arropado sabiendo el riesgo que existe para una sociedad que estamos hartos de que nos estén viendo la cara”.

Ambas personalidades han protagonizado una serie de querellas por distintas razones. La última de ellas fue cuando Adame acusó al ‘Cazafantasmas’ de estar vinculado a una banda de estafadores de motocicletas.

De acuerdo con lo relatado por Adame a principios de este año, una serie de personas contactaron al actor para denunciar las presuntas prácticas de Trejo, quien era parte de una estafa en donde se simula un depósito y al final el monto “pagado” resulta un engaño.

“Me llovieron Facebooks e Intagrams de que a uno de sus ayudantes lo habían detenido en Morelia, Michoacán, porque traía una moto robada, con reporte de robada. Cuatro personas me hablaron y me dijeron que les había hecho lo mismo, el fraude de robarles las motocicletas”, expresó el intérprete en la emisión del programa De primera mano.

Por su parte, Trejo también tuvo la oportunidad de defenderse brevemente en programa y aseguró que todo se debió a una calumnia que buscaba beneficiar a Alfredo en su carrera política.

“Es su modus operandi, no me extraña nada, su modus vivendi. Todavía ayer me llegaron unos reportes de Río Bravo, Tamaulipas, que había ido a hacer de las suyas, a robar gente”, continuó Adame.

“Sería absurdo y estúpido que cualquier persona suelte su vehículo con todo y papeles sin no haber verificado un depósito. Estaría estúpido, enfermo y loco. Eso que están diciendo es una verdadera mentira”, aseguró.

