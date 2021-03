“Es muy probable que suceda”: la alerta de un senador del PAN por tercera ola de COVID-19 tras Semana Santa

Las autoridades sanitarias han pedido a la población mantener las medidas recomendadas en vacaciones (Foto: Luis Torres/ EFE)

El senador del PAN (Partido Acción Nacional) Francisco Salazar alertó este miércoles sobre una tercera ola de contagios de COVID-19 después de las vacaciones de Semana Santa, ya que, aseguró, se están relajando las medidas de salud como el uso de cubrebocas, la sana distancia o evitar aglomeraciones, sobre todo en los lugares turísticos.

Señaló que la autoridad responsable de llevar a cabo estas medidas, no las aplican ni ellos y reclamó que el mal ejemplo comienza por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el “zar anti coronavirus”, que siguen sin usar cubrebocas.

“López Obrador no usa cubrebocas, va a giras y toda la comitiva usa el cubrebocas menos él y esto no lo entiendo, qué se cree, se cree superhombre, que él es inmune, pues no, el hecho de que él no quiera usar cubrebocas da un mal ejemplo”, señaló Salazar.

López-Gatell aseguró que ninguna persona ha fallecido luego de aplicarse la vacuna contra COVID-19 (Video: Gobierno de México)

Veamos en 15 días, a ver qué pasa después de estas vacaciones, después de que ya según ellos, ya todos los estados están casi en verde y pocos en amarillo, a ver cómo nos va con el rebrote

El legislador señaló que las cifras de muertos para los encargados del tema de salud, parece un número más y no muestran mayor interés. “Pero eso sí, critican a los medios de comunicación que publican las cifras, pero nosotros se las vamos a seguir recordando... las cifras, vamos a seguir recordándolas”, insistió.

Hasta este martes 30 de marzo de 2021, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 2.32 millones de personas contagiadas de forma acumulada desde el inicio de la pandemia. Además, se suman 202,633 defunciones en total por COVID-19.

“Y mientras tanto, en el tema de vacunación el paso que lleva el gobierno federal es un paso de tortuga”, dijo. El país acumula hasta esta semana 7.4 millones de vacunados. El 73% del personal de salud ya tiene un esquema completo de las dosis correspondientes, hasta el momento, 860,392 recibieron la primera dosis y 631,145 tiene la segunda dosis.

AMLO informó que el estado de Campeche podría regresar a clases presenciales después de Semana Santa (Video: Gobierno de México)

“Mientras en otros países han vacunado a más de la mitad de su población, o como Israel que ya vacunaron a toda su población e incluso ya están vacunando a personas de países vecinos y aquí en México vamos a paso de tortuga, dicen que compraron 65 mil vacunas, pero estas no alcanzan ni para medio día, ya que se supone que deben aplicar mucho más”, subrayó.

Ante este panorama, el senador por Acción Nacional exhortó a la población a tomar las medidas necesarias para evitar más contagios, sobre todo en estos días de esparcimiento vacacional, luego de las imágenes que se han visto en aeropuertos y playas mexicanas.

“Cuídense por favor, quédense en casa porque hay peligro real de contagio, ya vimos que ya están teniendo miedo de un rebrote, es muy probable que suceda. Desgraciadamente los centros vacacionales como Acapulco, Puerto Vallarta, las playas de la Riviera Maya, Cancún, están saturados o por lo menos hay mucha gente y seguramente habrá contagios”, advirtió.

Con el objetivo de evitar una tercera ola de coronavirus en México, López-Gatell dio a conocer que tres millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 fueron distribuidos en las seis entidades con mayor densidad poblacional y movilidad del país. Destacó que dichas zonas se caracterizan por poseer factores que podrían facilitar el surgimiento de un nuevo brote de la enfermedad, por lo que la velocidad inmunización debe incrementarse.

