Sin aglomeraciones en Semana Santa: hoteleros de Quintana Roo no quieren más escándalos por falta de medidas sanitarias

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y para muchos viajeros nacionales y extranjeros Quintana Roo es el destino ideal, no solo por su paradisíacas playas, sino porque no se están aplicando estrictas medidas sanitarias por COVID-19, como lo han documentado diversos medios en las últimas semanas.

Por lo anterior y para evitar el incremento de contagios durante este periodo, Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, hizo un llamado este martes en conferencia a que los prestadores de servicios turísticos eviten los excesos en la aglomeración de personas.

No debemos de olvidar que nuestros clientes vienen de vacaciones a divertirse, pero tampoco que seguimos en pandemia y si no evitamos los excesos las campañas en contra de Cancún continuarán [...] Esta situación del Covid-19 no ha terminado y no debemos descuidarnos