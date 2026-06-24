Precio del jitomate baja: inflación se ubica en 3.55% en la primera quincena de junio

Fotografía de archivo de un agricultor mexicano que trabaja en la cosecha de Jitomate (Tomate) en una zona agrícola de Morelia, en el estado de Michoacán (México). EFE/ Luis Enrique Granados Cacari

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó durante su conferencia de prensa del 24 de junio que la inflación en México tiene una tendencia a la baja. “Estamos en 3.55 por ciento. Decían que no podía bajar el precio del jitomate, ya bajó”, celbró la mandataria desde Palacio Nacional.

Subrayó que la inflación en México se ubicó en 3.55% en la primera quincena de junio, según el reporte más reciente del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi). Atribuyó este resultado a las acciones conjuntas de Pemex, la Secretaría de Energía y el trabajo coordinado con productores y comercializadores para controlar los precios de productos clave, en especial el jitomate.

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“La verdad es mucho trabajo que ha hecho el equipo de lo que tiene que ver con el trabajo que se hace en Pemex y en Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros de límite máximo en el precio del diésel y de la gasolina magna”, explicó.

La presidenta detalló que, además del control en combustibles y los acuerdos voluntarios con productores y comercializadores han sido determinantes para la estabilidad de la canasta básica. Enfatizó que el descenso del precio del jitomate es resultado de negociaciones directas: “Al estar trabajando con ellos, pues bajó también la parte de especulación que había con el precio del jitomate”.

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Infalción en México a la baja (Captura de pantalla)

Precio del jitomate se ubica en 19.5

Esta semana, durante la conferencia de prensa matutina del 22 de junio, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, destacó que el precio del jitomate ha disminuido considerablemente. Su precio promedio en las centrales de abasto del país alcanzó los 19.51 pesos por kilo durante la segunda semana de junio. Esta disminución responde a la coordinación de mesas de trabajo impulsadas por el gobierno federal, con la participación de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Hacienda y representantes de toda la cadena productiva, destacó el funcionario.

En las tiendas de autoservicio se observa un comportamiento similar, con precios que continúan a la baja. Las autoridades señalan que estas acciones han contribuido a ofrecer un kilo de jitomate a un precio más accesible que en semanas previas.

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Crecimiento económico en abril supera expectativas

La presidenta Claudia Sheinbaum también compartió cifras positivas sobre el desempeño de la economía mexicana en el segundo trimestre. Citando información de El Financiero, donde proyectó la primera plana del medio, señaló: “Tomó fuerza la economía mexicana en abril. Crece por arriba de lo previsto y borra la debilidad del primer trimestre. Es el crecimiento más alto en muchísimos años, el abril con más alto”.

Subrayó que, pese a las dificultades globales—como las tarifas impuestas por Estados Unidos y la situación internacional derivada de la guerra en Irán—, el crecimiento económico se mantuvo sólido. “Aun en esas circunstancias, la economía va creciendo y mucho tiene que ver con la construcción”, afirmó.

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Sheinbaum atribuyó parte del crecimiento registrado a los programas de vivienda dirigidos a la población con menores ingresos, los cuales, además de atender necesidades sociales, han dinamizado tanto la construcción pública como privada: “El programa de vivienda, además de dar vivienda a la gente con menos recursos, impulsa la economía y la construcción pública y privada también, que tuvo un repunte muy, muy importante en este segundo trimestre”.