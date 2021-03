México en llamas: la Conafor alertó la existencia de 52 incendios forestales activos en diferentes puntos del país

La falta de lluvias, que recargan los mantos acuíferos del territorio nacional, han ocasionado sequías en gran parte del país, y por lo tanto, una temporada “crítica” de incendios forestales; es decir; fuego no programado dentro de bosques, selvas, zonas áridas o manglares.

Muestra de ello es que, hasta las 11:00 horas de este martes se han registrado al menos 52 incendios forestales activos en 17 estados de la República, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Esto representa una superficie afectada de unas 11,478 hectáreas.

A través de un comunicado, el organismo detalló que 14 incendios se registraron en 10 áreas naturales protegidas: dos en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, municipios de Montemorelos y Santiago, en el estado Nuevo León.

Por ello, la Conafor y otras instancias, tienen cerca de dos mil personas trabajando en los 52 puntos críticos para sofocar las llamas por aire y tierra. Incluso, aseguraron que 18 de ellos ya han sido liquidados (no representan un riesgo de propagación).

En el Área de Protección de Recursos Naturales CADNR 026 Bajo Río San Juan, municipio de Arteaga, Coahuila; tres en la Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas, municipios de Llera y Aldama, Tamaulipas; en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

En el Sitio Sagrado Natural Wirikuta, municipio de Villa De Guadalupe, en San Luis Potosí; en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, municipio de Huitzilac, Morelos; y dos en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, municipio de Arriaga, Chiapas.

En los incendios “La Pinalosa”, municipio de Arteaga, en el estado Coahuila y “Ejido San José Boquillas”, municipio de Santiago, Nuevo León, se reportan daños a viviendas.

En este último, operan un helicóptero MI-17 matrícula GN-204 perteneciente a la Guardia Nacional el cual realiza descargas de agua y tres helicópteros de Gobierno del Estado con matrículas: XC-GEC, XB-DBQ y N218-MH, los cuales se utilizan como ambulancia aérea, transporte y reconocimiento, y realizan descargas, respectivamente.

En el incendio “Ejido San Francisco Javier”, municipio de Galeana, de Nuevo León, opera un helicóptero de Gobierno del Estado matrícula XC-GNL el cual realiza descargas de agua; y en el incendio “P.P. El Puerto”, municipio de Montemorelos, opera un helicóptero de Protección Civil del Estado, matrículas XA-UDZ y dos de Gobierno del Estado matrículas XB-OUV y N3276K, los cuales realizan descargas de agua.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que su gobierno trabaja en combatir los incendios forestales registrados en Coahuila y Nuevo León, pero descartó una visita a las zonas afectadas para evitar “politiquerías” o “actos propagandísticos”.

Trabajamos con ese propósito, desde que recibí el informe di instrucciones que se atendiera ese incendio, y están haciendo lo que corresponde. Lo demás es politiquería, es propagandístico, y no, no tengo ese estilo, no soy igual que los otros, de actuar para irme a tomar la foto