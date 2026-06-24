Presidentes y políticos felicitan a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños 64

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el gremio de prensa le canta la tradicional canción y, al terminar, la mandataria parte un pastel junto a su equipo de comunicación durante el encuentro. (Infoabe-Itzallana)

La jornada de cumpleaños arrancó con una emotiva escena en la conferencia mañanera: los propios periodistas presentes le entonaron Las Mañanitas a la presidenta, quien al cierre del evento partió el pastel acompañada del equipo de comunicación.

Afuera de Palacio Nacional, seguidores se congregaron para expresar su apoyo con portas y pancartas, en medio de un ambiente festivo que se replicó durante horas en redes sociales bajo el hashtag #FelizCumpleañosPresidenta.

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Claudia Sheinbaum, primera mujer en ocupar la presidencia de México, cumple 64 años en medio de su primer año de gestión al frente del Ejecutivo federal.

Díaz-Canel encabeza las felicitaciones internacionales

El primer mandatario internacional en pronunciarse fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien a través de su cuenta de X extendió sus “sinceras felicitaciones” a Sheinbaum y aprovechó para reiterar “el profundo agradecimiento por su solidaridad con Cuba”, en referencia a la postura de México frente al embargo a la isla.

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El mandatario cubano difunde un mensaje en X con “sinceras” expresiones de reconocimiento y aprovecha para agradecer el respaldo de México a la isla, en alusión a la postura mexicana frente al embargo.

Funcionarios federales se suman al festejo

Desde el Poder Legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó a la mandataria como “una mujer excepcional” y deseó que el “Creador le siga concediendo buena salud, inteligencia y valor para seguir guiando el rumbo de México.”

Desde el Poder Legislativo, Ricardo Monreal califica a la jefa del Ejecutivo como “una mujer excepcional” y le expresa buenos deseos para que mantenga salud, inteligencia y valor al conducir al país.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la llamó “una lideresa mundial” y le envió un abrazo a través de redes sociales.

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Rosa Icela Rodríguez publica un mensaje en redes sociales para enviar un abrazo a la mandataria federal, a quien describe como “lideresa mundial” y destaca su inteligencia, valentía, honestidad y amor al pueblo mexicano

La nueva dirigente nacional del partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó el “liderazgo firme y humanista” de Sheinbaum y afirmó que su gestión ha sido “fundamental para fortalecer la soberanía nacional.”

Ariadna Montiel Reyes, afirma que la administración de la presidenta ha sido clave para reforzar la soberanía nacional y subraya un perfil de conducción firme con enfoque humanista

La senadora Josefina Rodríguez Zamora agradeció públicamente “su compromiso, su liderazgo y su amor por México.”

La senadora expresó su gratitud por el compromiso, el liderazgo y el amor por México de un destinatario no identificado, un gesto que en un clima de polarización suele adquirir sentido de alineamiento y respaldo.

Gobernadores expresan su cariño

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a la presidenta pese a los roces existentes con Morena: “Deseo que cumpla muchos años mas rodeada de quienes la quieren y sirviendo a Mexico. Le envió un respetuoso abrazo desde Nuevo León”.

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"Deseo que cumpla muchos años mas rodeada de quienes la quieren y sirviendo a Mexico."

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, manifestó que “las y los tamaulipecos le expresamos nuestro cariño y reconocimiento por su cercanía y su apoyo” con el estado norteño.

El gobernador de Puebla, Pepe Chedraui, le envió “un afectuoso abrazo” desde la entidad y le deseó “bendiciones.”

Jefa de Gobierno capitalina y legisladores

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, describió a Sheinbaum como “una mujer extraordinaria, científica y luchadora incansable” cuya vida “es un testimonio de congruencia y honestidad.”

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La mandataria capitalina califica a la presidenta como “una mujer extraordinaria, científica y luchadora incansable” y asegura que su trayectoria representa un ejemplo de coherencia personal y rectitud, al destacar su conducta pública.

La diputada federal Andrea Chávez reconoció en Sheinbaum a “una mujer honesta, preparada y comprometida con la justicia social”, mientras que la también legisladora Julieta Ramírez le deseó “salud, serenidad y motivos para sonreír.”

El diputado Carlos Torres Rosas le expresó sus mejores deseos para que siga “trabajando por el bienestar del pueblo.”

*Información en desarrollo