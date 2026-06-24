Presidentes y políticos felicitan a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños 64

La jornada de cumpleaños arrancó con una emotiva escena en la conferencia mañanera: los propios periodistas presentes le entonaron Las Mañanitas a la presidenta, quien al cierre del evento partió el pastel acompañada del equipo de comunicación.
Afuera de Palacio Nacional, seguidores se congregaron para expresar su apoyo con portas y pancartas, en medio de un ambiente festivo que se replicó durante horas en redes sociales bajo el hashtag #FelizCumpleañosPresidenta.
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Claudia Sheinbaum, primera mujer en ocupar la presidencia de México, cumple 64 años en medio de su primer año de gestión al frente del Ejecutivo federal.
Díaz-Canel encabeza las felicitaciones internacionales
El primer mandatario internacional en pronunciarse fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien a través de su cuenta de X extendió sus “sinceras felicitaciones” a Sheinbaum y aprovechó para reiterar “el profundo agradecimiento por su solidaridad con Cuba”, en referencia a la postura de México frente al embargo a la isla.
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Funcionarios federales se suman al festejo
Desde el Poder Legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó a la mandataria como “una mujer excepcional” y deseó que el “Creador le siga concediendo buena salud, inteligencia y valor para seguir guiando el rumbo de México.”
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la llamó “una lideresa mundial” y le envió un abrazo a través de redes sociales.
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La nueva dirigente nacional del partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó el “liderazgo firme y humanista” de Sheinbaum y afirmó que su gestión ha sido “fundamental para fortalecer la soberanía nacional.”
La senadora Josefina Rodríguez Zamora agradeció públicamente “su compromiso, su liderazgo y su amor por México.”
Gobernadores expresan su cariño
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a la presidenta pese a los roces existentes con Morena: “Deseo que cumpla muchos años mas rodeada de quienes la quieren y sirviendo a Mexico. Le envió un respetuoso abrazo desde Nuevo León”.
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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, manifestó que “las y los tamaulipecos le expresamos nuestro cariño y reconocimiento por su cercanía y su apoyo” con el estado norteño.
El gobernador de Puebla, Pepe Chedraui, le envió “un afectuoso abrazo” desde la entidad y le deseó “bendiciones.”
Jefa de Gobierno capitalina y legisladores
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, describió a Sheinbaum como “una mujer extraordinaria, científica y luchadora incansable” cuya vida “es un testimonio de congruencia y honestidad.”
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La diputada federal Andrea Chávez reconoció en Sheinbaum a “una mujer honesta, preparada y comprometida con la justicia social”, mientras que la también legisladora Julieta Ramírez le deseó “salud, serenidad y motivos para sonreír.”
El diputado Carlos Torres Rosas le expresó sus mejores deseos para que siga “trabajando por el bienestar del pueblo.”
*Información en desarrollo
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