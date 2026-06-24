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Presidentes y políticos felicitan a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños 64

Políticos nacionales e internacionales felicitaron a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños 64; periodistas le cantaron Las Mañanitas en conferencia

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En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el gremio de prensa le canta la tradicional canción y, al terminar, la mandataria parte un pastel junto a su equipo de comunicación durante el encuentro. (Infoabe-Itzallana)
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el gremio de prensa le canta la tradicional canción y, al terminar, la mandataria parte un pastel junto a su equipo de comunicación durante el encuentro. (Infoabe-Itzallana)

La jornada de cumpleaños arrancó con una emotiva escena en la conferencia mañanera: los propios periodistas presentes le entonaron Las Mañanitas a la presidenta, quien al cierre del evento partió el pastel acompañada del equipo de comunicación.

Afuera de Palacio Nacional, seguidores se congregaron para expresar su apoyo con portas y pancartas, en medio de un ambiente festivo que se replicó durante horas en redes sociales bajo el hashtag #FelizCumpleañosPresidenta.

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Claudia Sheinbaum, primera mujer en ocupar la presidencia de México, cumple 64 años en medio de su primer año de gestión al frente del Ejecutivo federal.

Díaz-Canel encabeza las felicitaciones internacionales

El primer mandatario internacional en pronunciarse fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien a través de su cuenta de X extendió sus “sinceras felicitaciones” a Sheinbaum y aprovechó para reiterar “el profundo agradecimiento por su solidaridad con Cuba”, en referencia a la postura de México frente al embargo a la isla.

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El mandatario cubano difunde un mensaje en X con “sinceras” expresiones de reconocimiento y aprovecha para agradecer el respaldo de México a la isla, en alusión a la postura mexicana frente al embargo.
El mandatario cubano difunde un mensaje en X con “sinceras” expresiones de reconocimiento y aprovecha para agradecer el respaldo de México a la isla, en alusión a la postura mexicana frente al embargo.

Funcionarios federales se suman al festejo

Desde el Poder Legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó a la mandataria como “una mujer excepcional” y deseó que el “Creador le siga concediendo buena salud, inteligencia y valor para seguir guiando el rumbo de México.”

Desde el Poder Legislativo, Ricardo Monreal califica a la jefa del Ejecutivo como “una mujer excepcional” y le expresa buenos deseos para que mantenga salud, inteligencia y valor al conducir al país.
Desde el Poder Legislativo, Ricardo Monreal califica a la jefa del Ejecutivo como “una mujer excepcional” y le expresa buenos deseos para que mantenga salud, inteligencia y valor al conducir al país.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la llamó “una lideresa mundial” y le envió un abrazo a través de redes sociales.

Rosa Icela Rodríguez publica un mensaje en redes sociales para enviar un abrazo a la mandataria federal, a quien describe como “lideresa mundial” y destaca su inteligencia, valentía, honestidad y amor al pueblo mexicano
Rosa Icela Rodríguez publica un mensaje en redes sociales para enviar un abrazo a la mandataria federal, a quien describe como “lideresa mundial” y destaca su inteligencia, valentía, honestidad y amor al pueblo mexicano

La nueva dirigente nacional del partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó el “liderazgo firme y humanista” de Sheinbaum y afirmó que su gestión ha sido “fundamental para fortalecer la soberanía nacional.”

Ariadna Montiel Reyes, afirma que la administración de la presidenta ha sido clave para reforzar la soberanía nacional y subraya un perfil de conducción firme con enfoque humanista
Ariadna Montiel Reyes, afirma que la administración de la presidenta ha sido clave para reforzar la soberanía nacional y subraya un perfil de conducción firme con enfoque humanista

La senadora Josefina Rodríguez Zamora agradeció públicamente “su compromiso, su liderazgo y su amor por México.”

La senadora expresó su gratitud por el compromiso, el liderazgo y el amor por México de un destinatario no identificado, un gesto que en un clima de polarización suele adquirir sentido de alineamiento y respaldo.
La senadora expresó su gratitud por el compromiso, el liderazgo y el amor por México de un destinatario no identificado, un gesto que en un clima de polarización suele adquirir sentido de alineamiento y respaldo.

Gobernadores expresan su cariño

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a la presidenta pese a los roces existentes con Morena: “Deseo que cumpla muchos años mas rodeada de quienes la quieren y sirviendo a Mexico. Le envió un respetuoso abrazo desde Nuevo León”.

"Deseo que cumpla muchos años mas rodeada de quienes la quieren y sirviendo a Mexico."
"Deseo que cumpla muchos años mas rodeada de quienes la quieren y sirviendo a Mexico."

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, manifestó que “las y los tamaulipecos le expresamos nuestro cariño y reconocimiento por su cercanía y su apoyo” con el estado norteño.

El gobernador de Puebla, Pepe Chedraui, le envió “un afectuoso abrazo” desde la entidad y le deseó “bendiciones.”

Jefa de Gobierno capitalina y legisladores

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, describió a Sheinbaum como “una mujer extraordinaria, científica y luchadora incansable” cuya vida “es un testimonio de congruencia y honestidad.”

La mandataria capitalina califica a la presidenta como “una mujer extraordinaria, científica y luchadora incansable” y asegura que su trayectoria representa un ejemplo de coherencia personal y rectitud, al destacar su conducta pública.
La mandataria capitalina califica a la presidenta como “una mujer extraordinaria, científica y luchadora incansable” y asegura que su trayectoria representa un ejemplo de coherencia personal y rectitud, al destacar su conducta pública.

La diputada federal Andrea Chávez reconoció en Sheinbaum a “una mujer honesta, preparada y comprometida con la justicia social”, mientras que la también legisladora Julieta Ramírez le deseó “salud, serenidad y motivos para sonreír.”

El diputado Carlos Torres Rosas le expresó sus mejores deseos para que siga “trabajando por el bienestar del pueblo.”

*Información en desarrollo

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