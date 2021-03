Jaime Camil contó que antes de contagiarse, Alberto Ciurana hizo con él “terapia de viento”

Foto: @albertociurana / IG.

El actor Jaime Camil afirmó que Alberto Ciurana fue uno de los directivos con más tacto y humanidad con los que trabajó. Según sus declaraciones de este martes en Venga La Alegría, será una persona a la que se le extrañará muchísimo, pues no era como el resto de los altos mandos en TV Azteca o Televisa. “Alberto no le importaba nada más que hacerte sentir bien”, dijo.

En exclusiva para el programa, mandó sus condolencias a la familia de Alberto, quien recién perdió la batalla contra el Covid-19, este explicó que lo mejor de compartir con el directivo, fue andar en moto, lo recuerda como un gran motociclista, incluso antes del final de sus días, compartió con él lo que denominó: terapia de viento. “Andar con moto con él, era un gran motociclista, tomamos terapia de viento. Lo voy a recordar siempre. En este mundo tenemos que lidiar con ejecutivos, un poco creídos, un poco pedantes, difíciles de tratar y siempre que había un problema o en TV Azteca”, dijo Camil.

El actor destacó que algo que era característico de Ciurana era su tacto con las personas con las que trabajaba, según él, era alguien que veía por los demás y le importaba que imperara el buen ambiente en el espacio que lo rodeaba. “En este mundo de la TV, siempre tenemos que lidiar con ejecutivos un poco creídos, difíciles de tratar (...) a Alberto no le importaba nada más que hacerte sentir bien y lo veías en su cuenta de Twitter, en todas sus frases motivacionales que publicaba”, dijo en VLA.

En contraste a algunas versiones, como las de Pati Chapoy, que incluso llegaron a límites del pleito legal, Camil recuerda que Ciurana era un ejecutivo justo con el que se podía hablar, y que incluso, anteponía las necesidades de su staff con su debida dosis de empatía en el lugar de trabajo.

Video: Venga la alegría.

“Nunca se me va a olvidar, siempre que había un problema ejecutivo difícil de tratar o algún asunto que se atorara, o que no te estaban tratando de maneja justa, siempre, siempre, siempre él que salía a tu defensa, él que te trataba como ser humano, con cariño, respeto, amor, ese fue siempre era Alberto Ciurana (...), entendía tu lado de la historia, tus necesidades y se ponía en tus zapatos”, agregó.

Aunque confirmó que los momentos cercanos fueron pocos, esto le bastó para tener un lugar en el corazón del galán de telenovelas, pues según su versión el mandaba un mensaje, aunque sea una vez por mes, para confirmar que todo estaba en orden.

“Su bienvenida a TV Azteca me sorprendió, es muy lindo siempre que te reciban así, pero luego me acordé ‘ah, es que Alberto ya está aquí en TV Azteca. Claro, es que es Alberto, Alberto pidió esto’ y yo me mensajeaba mucho con él, no tanto como yo quisiera, pero de repente intercambiábamos un Whatsapp porque yo vivo acá y él allá, pero no pasaban 2-3 meses sin que nos mandaramos un Whatsapp con afecto”, describió Camil sobre su relación con el directivo.

Alberto Ciurana es director de contenidos de TV Azteca (IG: albertociurana)

Por otra parte, aseguró que a diferencia de otros altos mandos en el medio, este no trataba a lo actores y otros empleados en el estudio como si fuesen un bien desechable. “Pero sí caray, esa bienvenida que me dio en TV Azteca fue 1000% Alberto y cómo tu dices trataba a los actores no como un bien desechable .. él se tomaba el tiempo de darte su atención, su oído, su cariño, de entender el momento por el que estabas pasando, o el obstáculo que tenías. Él siempre sabía cómo hacerte sentir bien”.

