“Lucha de poderes”: el origen del encarnizado pleito entre Paty Chapoy y Alberto Ciurana

Fotos: Instagram//@albertociurana

Después del fallecimiento del directivo de TV Azteca, Alberto Ciurana, las condolencias no se hicieron esperar en redes. Amigos cercanos a él, otros directivos, actores y en sí, toda la comunidad que sigue al conglomerado de medios, resintieron la pérdida y con elaborados mensajes le despidieron. No fue el caso de la protagonista de Ventaneando, Pati Chapoy, esta se limitó a tuitear: “Descanse en paz”, y de inmediato le llovieron críticas, no solo por las consideraciones de internautas sobre una supuesta hipocresía del mensaje por el fallecimiento, sino porque mediáticamente fue noticia la rencilla que había entre estos desde hace varios años.

Al respecto, como había reporteado TvNotas en 2019, los roces entre estos habían llegado a tal grado en el que Chapoy declaró sentirse desplazada por el directivo, quien, de acuerdo a una amiga cercana la conductora, quería quitarle el protagonismo del programa Ventaneando con tal de sacarla de ahí. En esa misma publicación del semanario, habría calificado el pleito como uno que iba perdiendo Chapoy y que para los televidentes era muy notorio la lucha de poderes por ver quién mantenía el control.

Según esa misma publicación, mientras Ventaneando tenía buenos reportes de rating en 2019, sin explicaciones, Ciurana ordenó recortar la emisión de este. Paso, en el mes de febrero, a tener una hora menos de transmisión hasta menos de hora y media para el mes de agosto.

La amiga de Chapoy, quien dio exclusiva a la revista, aseguró que en ese entonces Ciurana quería diezmar el programa. De 80 empleados con diversos cargos con los que se contaba, paso a 40. “También despidieron al equipo de trabajo del programa; de 80 personas que lo conformaban, entre ellos reporteros y redactores, ya sólo quedan 40 y se viene otro recorte importante.

“Ricardo siempre le tuvo gran estima a Pati, pues aparte de ser una de las fundadoras de la televisora, fue su brazo derecho por mucho tiempo, además, gracias a su trabajo, le dio muchas ganancias a la empresa; pero desde que él se retiró y dejó en la presidencia a su hijo, Benjamín Salinas, ya no pudo hacer nada para apoyarla. Hace unos días, Pati lo visitó para hablar con él y le contó todo lo que Ciurana estaba haciendo para quitarle su protagonismo y sacarla de la empresa; también le dijo de todo lo que veía mal en la televisora desde que éste dirigía el área de contenidos, pero el señor Salinas le respondió que desafortunadamente ya no estaba en sus manos resolver esos asuntos”, se lee en la entrevista con la cercana a Chapoy en 2019.

Sin embargo, mediáticamente se supo que todo comenzó cuando Ciurana trabajaba en Televisa. En 1997 Televisa demandó a Pati Chapoy por el uso de imágenes de sus programas y telenovelas. El problema se hizo tan grande, que hasta se le giró orden de aprehensión a Pati, por lo que un día tuvo que salir de su casa en helicóptero para no ser detenida.

Debido a esta guerra sin cuartel que ambos desataron por cuestiones de imágenes y demás pleitos legales, es que internautas no se la perdonaron en el momento en que Chapoy tuiteo sus condolencias, a secas, por la muerte del directivo, quien perdió la batalla contra el Covid-19. “Hipocresía nivel Chapoy, Alberto tenía tiempo que quería quitarte el poderío que tienes en Azteca, lastima que no le alcanzo el tiempo, eres detestable Chapoy”, escribió un tuitero tras el mensaje de la condunctora.

Foto: @albertociurana / IG.

Asimismo, otros internautas destacaron que les parecía insensible el tuit de la conductora estrella o bromearon con que debería de estar contenta por la situación. “Falsedad letra por letra en ese limitado y muy forzado mensaje póstumo ante tu enemigo acérrimo”, se lee en otro mensaje en la red social.

SEGUIR LEYENDO: