“Pinocho”: Vicente Fox arremetió contra AMLO por “mentir todos los días” en la mañanera

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, arremetió, de nuevo, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora por los dichos del mandatario del viernes durante su conferencia mañanera, en donde dijo que hay empresas que pagan menos de luz que una familia de clase media o baja.

Tras estos señalamiento, Fox dijo, por medio de su cuenta de Twitter, que qué necesidad de mentir todos los días, además de que lo llamó “Pinocho”.

“Pinocho”, Que necesidad de mentir en todo y todos los días.? Revira IP a AMLO con datos duros El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que las empresas pagan menos por la luz que una casa de clase baja o media, y amenazó con revelar cuánto pagan”, fue el mensaje que posteó el exmandatario.

Y es que el pasado viernes, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reveló que Walmart y Bimbo se ampararon por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por él, y consideró que “les debería dar vergüenza”. También aseguró que esas dos empresas obtienen beneficios como subsidios.

“Hoy estaba yo enterándome que se amparó Walmart y se amparó Bimbo por la reforma eléctrica. El amparo a Walmart y Bimbo por la reforma eléctrica. ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que sí tienen que ver porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa para producir energía, y además esa empresa producía energía eólica, limpia, recibía un subsidio y al final comparaban la energía eléctrica más barata que los consumidores. Ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio, porque todo eso significa entregar presupuesto público, que es dinero de todos los mexicanos, a las grandes corporaciones. Se tenía la percepción, porque engañaban, que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia... No, los grandes subsidios en la electricidad son para las empresas comerciales”, aseveró AMLO el viernes.

El mandatario también señaló que debido a esto, una familia de clase popular paga más de luz que lo que paga un OXXO.

“Para que tengan una idea, paga más una familia de clase popular o de clase media, que lo que paga un OXXO de luz y paga mucho más el dueño de una tienda de abarrotes de una colonia, que lo que paga un OXXO. Y ahora que se ampara Bimbo y se ampara Walmart, pues vamos a dar conocer cuánto pagaban o por qué quieren mantener esos privilegios. Entonces tenemos que proteger a la CFE”, dijo.

López Obrador señaló que “los de arriba” son los que recibían los grandes beneficios como los subsidios o la condonación del pago de impuestos mientras que los ciudadanos tienen que cumplir con esas obligaciones.

“Porque si no, es como lo del pago de los impuestos. Los de arriba no pagaban, los de las grandes corporaciones no pagaba impuestos o se les devolvían los impuestos y el pueblo raso tenía que pagar los impuestos. Entonces no queremos ya privilegios.. Tiene que haber igualdad ¿cómo es posible que los que más tienen, sean los que más reciban del gobierno?. El gobierno tiene que dar la atención preferente a los más necesitados. ¿Cómo se les va a estar dando siempre a los de arriba y no apoyar al pueblo?”, declaró.

Posteriormente, en otro mensaje por la misma red social, Fox dijo que a quién le sorprendía, con Morena y la 4T, México hubiera caído 23 posiciones en el Índice Mundial de la Felicidad que publicaba anualmente la ONU.

“Con MORENA y la 4T a quien le sorprende? México cayó 23 posiciones en el Índice Mundial de la Felicidad que publica anualmente desde hace nueve años la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, (sic) dijo el exmandatario en su mensaje.

