Fox no para de criticar a López Obrador: lo acusó de regalar dinero e invertir en proyectos inviables

Vicente Fox, expresidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), arremetió, de nueva cuenta, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el expresidente posteó un video en donde se ve a López Obrador en su conferencia mañanera, en donde dice que no por situaciones de su gobierno, sino por cuestiones externas, no se está exento de que se pueda presentar una crisis económica.

“No confiarnos porque, no por situaciones nuestras, he, eso si lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas, no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica, y tenemos que estar preparados”, dice AMLO en el video.

Acompañado del video, Fox posteó un mensaje, en donde dice que si las cuestiones externas son regalar dinero en programas sociales o construir estadios de béisbol, entonces tiene razón.

“Si a esas “cuestiones externas” le llamamos: regalar dinero en programas, construir estadios de beisbol e invertir en proyectos inviables, entonces tiene razón” (sic), mencionó el expresidente en conjunto con el video.

Programas sociales, una característica del gobierno de AMLO

El gobierno del presidente López Obrador se ha caracterizado por impulsar los programas sociales para diferentes sectores de la población. Uno de ellos es el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual existe desde el 13 de enero de 2019, con el cual se aumentó el monto que recibían anteriormente los beneficiarios. Este programa lo inició López Obrador desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y se extendió por toda la República.

El nuevo programa se extendió a jubilados del ISSSTE y del IMSS, y da prioridad a adultos mayores que viven en zonas indígenas, y da un apoyo de 2 mil 550 pesos bimestrales. El programa anterior daba un apoyo de mil 160 pesos cada dos meses, por lo que aumentó en mil 390 pesos.

Otro de los programas que más auge ha tenido, impulsado por el presidente de la República, es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual entró en vigor el 10 de enero de 2019, cuando AMLO empezaba su administración. El programa está a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), encabezada por Luisa María Alcalde, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), al mando de Delfina Gómez.

Tiene dos modalidades para becar jóvenes: la capacitación laboral y las becas estudiantiles. Para la modalidad de capacitación laboral, se dan beneficios de 3 mil 600 pesos mensuales, servicio médico y se ofrece capacitación en la iniciativa privada, social y pública en ocho áreas: artes, deportes, administrativa, ventas, servicios, agropecuario-medio ambiente, oficios, industrial y electricidad.

López Obrador ha implementado diversos programas sociales. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Otro de los programas sociales del presidente son las Tandas para el Bienestar, que es un programa que otorga microcréditos a quienes deseen iniciar o consolidar un negocio. El primer préstamo que se otorga es de 6 mil pesos, a pagarse en abonos después de cuatro meses. Una vez pagado el primer crédito, se podrá solicitar uno de 10 mil pesos, y posteriormente se le podrán otorgar hasta 20 mil pesos en su cuarto préstamo. Los créditos están libres de intereses.

Gobierno otorga 89 mdp para remodelar estadio

El pasado 11 de enero se dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), asignó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio de béisbol del equipo Guacamayas, de Palenque, Chiapas. Se dio a conocer, también, que el fundador y directivo de dicho equipo es el hermano de Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador. El contrato fue otorgado a la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria de Tuxtla Gutiérrez.

La rehabilitación del estadio incluía la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del vestíbulo de acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores.

También en abril de 2020, se dio a conocer la compra del Estadio Héctor Espino, antigua casa de los Naranjeros de Hermosillo, por parte del gobierno.

En aquella ocasión, el gobierno federal pagó por el inmueble 511 millones 690 mil pesos, a través de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos).

La compra fue parte del plan de crear escuelas de béisbol que el presidente de México anunció en 2019, año en que López Obrador anunció que la Secretaría de Hacienda liberaría 1,000 millones de pesos para comprar dos estadios de béisbol en Sonora, que se convertirán en escuelas.

