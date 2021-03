“Si mueren es por algo”: un profesor de la UNAM dijo durante clase virtual que torturaría a las mujeres que protestan

Genaro Castro Reyes, profesor de la UNAM externa comentarios misóginos

Un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue denunciado en redes sociales luego de justificar la violencia feminicida, además dijo él mismo torturaría mujeres para que le dijeran quién les paga por marchar condenando los feminicidios.

A través de un video publicado en plataformas como TikTok y Twitter se escucha al profesor, identificado como Genaro Castro Flores de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinando sobre las marchas ocurridas el pasado 8 de marzo en torno al Día Internacional de la Mujer.

En la grabación se escucha como el docente le dice a sus alumnos que toman clase en línea, que no sabe por qué el gobierno no detiene a las mujeres que protestan, pues expresó, a él no le importaría que lo llevaran a la cárcel con tal de averiguar si protestan porque alguien les paga. Incluso, aseguró que sería capaz de torturarlas.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarró una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero ‘te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo´”, expresó.

El docente incluso afirmó que si las mujeres mueren debe ser por alguna razón justificada.

“Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. El que anda mal termina mal”, aseguró.

Tras viralizarse el video, internautas realizaron comentarios condenando las declaraciones del profesor, e incluso han pedido a la máxima casa de estudios destituirlo de sus funciones.

Tras viralizarse el video y miles de exigencias públicas para su destitución de la máxima casa de estudios, la Facultad de contaduría y Administración informó que Genaro Castro Flores ya había sido “retirado del grupo” ya que “estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios”, sin embargo los internautas cuestionaron que una “separación” no era una “destitución” y temen que puedan volver a darle otro grupo.

“Hay moscas muertas donde quiera”: Amador Rosales de la UANL

Amador Rosales Zúñiga, profesor de Derecho y Criminología, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue acusado en redes sociales de machista y misógino tras dar a conocer su opinión sobre las manifestaciones y la violencia contra las mueres que día a día se registra en el país.

El pasado 8 de marzo y durante una de las clases virtuales, al referirse a la violencia de género, el profesor de futuras abogadas y abogados, aseguró que “una desgracia no llega sin causa”.

“Hoy va haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas. Nada más les digo algo a ustedes, las desgracias no llegan sin causa, nada más aclaro eso”.

Video: @marluname / Twitter.

Y añadió: “tiene que haber algo que no lo dicen esas damas; pero tiene que haber algo, porque sí, no llegan (las agresiones). Alegando eso de que fue feminicidio. Que ahorita ya están pugnando porque el aborto se legalice ¿Qué van a pugnar ahí? Y ahorita el acoso sexual, también lo traen en su cartera para discutirlo. Pero qué pasa, vuelvo a lo mismo, todo eso no llega sin causa, hay alguna razón, accidente accidente, no”.

Finalmente, les pidió que como abogados no se dejen llevar, pues “hay moscas muertas donde quiera”, refiriéndose a las mujeres que denuncian violencia.

“Ustedes como abogados deben actuar así, no se dejen llevar por la emoción. Que porque dicen que pobrecita, espérame. Hay moscas muertas donde quiera. El abogado no debe dejarse llevar por cositas, por unas lagrimitas”.

En Sonora otro profesor les dice “viejas huevonas, deberían estar lavando”

En otro incidente parecido, una alumna de la Universidad de Sonora (Unison) acusó al profesor Abel Baca por mofarse de la lucha feminista cuando se le solicitó permiso para ausentarse de la clase para asistir al movimiento 9M ‘Un Día Sin Mujeres’.

“Viejas huevonas… nomás andan inventando fregaderas pa’no trabajar… en lugar de estar haciendo tortillas en la hornilla, lavando trastes, haciendo comida, barriendo, trapeando, etc”, escribió.