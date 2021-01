“A una mujer, lo primero que veo son sus chichis”; UNAM separa a profesor de FES Aragón por ejemplo “chusco”

Varios profesores de la UNAM han sido cesados (Foto: Especial)

Un profesor que impartía clases de Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón fue separado de su cargo, luego de que en una clase hiciera comentarios que van en contra de los principios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al igual que ha ocurrido en otros casos, en redes sociales se difundió un video en donde se escucha al profesor Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero poner un ejemplo “chusco” en el que habla sobre los senos de las mujeres.

“Nuestro nivel de responsabilidad está por las nubes, está tan cabrón que se nos puede ir la vida. Te voy a poner un ejemplo muy chusco. Si veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis (risas), me fijo si tiene o no tiene. Somos hombres, yo todavía a estas alturas me estoy tratando de criar”, dijo mientras explicaba a su alumno sobre los sueldos y las responsabilidades como maestro de obras.

Luego de que la grabación se viralizó y causó indignación dentro y fuera de la comunidad estudiantil, la FES Aragón lo separó de la materia por lo que resta del semestre.

“Ante las expresiones contrarias a los principios de la Universidad, que ofenden y se alejan del trato digno a la comunidad universitaria, realizadas por un profesor de esta carreta, se les informa que fue separado de sus grupos como una medida para dar seguimiento oficial a los procesos normativos institucionales, por lo cual no impartirá cátedra ni alguna otra asignatura para el semestre 2021-II de la FES Aragón”, señaló la UNAM.

Sin embargo, el profesor Gutiérrez Escudero no ha sido el único en ser expuesto en redes sociales y separado temporalmente de sus clases.

Debido a la pandemia, las clases dejaron de ser presenciales y se adaptaron a la nueva normalidad para mitigar contagios sin detener totalmente las actividades, dando oportunidad a los jóvenes de grabar sus clases.

Tal situación los ha favorecido para exponer a los profesores que tienen actitudes negativas en contra de los alumnos o algún sector poblacional.

Entre los docentes que han cesado por su comportamiento está Adán Noe Martínez Casteñeda, quien impartía Teoría Económica en la carrera de Derecho, también en la FES Aragón.

El motivo de su despido fue luego de que hablara despectivamente de los migrantes y afirmara que en su opinión, desde un punto de vista económico, deberían ser “quemados y bañados” en campos de concentración como ocurrió durante el genocidio del dictador alemán Adolf Hitler.

“Ojo, ojo, por favor, no se vayan a ofender. Yo sé que muchos de ustedes están pro-vida y todo este rollo. Yo lo entiendo y de verdad qué bonito. Nada más estoy dando un ejemplo económico. Entonces, todo lo que pasó con las oleadas de migrantes donde muchos tomaron la postura de ‘esto hay que apoyarlo es que son humanos’. Es que si me lo hubieran preguntado a mí yo a todos los llevo a un centro de concentración y los quemamos y los bañamos como Hitler. Les voy a explicar el porqué. Ojo, ojo, por favor entiéndame en tema económico, no social, no humano, no bonito... El tema económico”, dijo.

Otro caso más reciente fue el del profesor José Raúl Córdoba Conde de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la (FCPyS) de la UNAM, quien fue denunciado por su falta de empatía con una alumna que padeció COVID-19. No obstante, la universidad no se ha pronunciado aún sobre este caso.

