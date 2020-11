“Yo a todos los llevo a un centro de concentración y los quemamos como Hitler”: despiden a profesor de la UNAM por indignantes frases racistas

El maestro explicó que en su opinión, y desde un punto de vista económico, los migrantes tendrían que ser enviados a centros de concentración, para después "quemarlos y bañarlos como Hitler"(Video: Twitter @VioletasAragon2)

Desde que comenzaron las clases en línea, el esfuerzo que han realizado los maestros por adaptarse a una nueva forma de trabajo ha sido encomiable. Sin embargo, las nuevas tecnologías también han servido para exponer a una minoría de profesores que durante sus lecciones emiten comentarios realmente alarmantes.

El caso más reciente, y probablemente uno de los más graves, fue el que denunció el colectivo feminista Violetas.

A través de sus redes sociales, la organización compartió una serie de videos en los que se ve a un académico del FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hablando despectivamente de los migrantes y afirmando que en su opinión, desde un punto de vista económico, deberían ser “quemados y bañados" en campos de concentración como ocurrió durante el genocidio del dictador alemán Adolf Hitler.

"Ojo, ojo, por favor, no se vayan a ofender. Yo sé que muchos de ustedes están pro-vida y todo este rollo. Yo lo entiendo y de verdad qué bonito. Nada más estoy dando un ejemplo económico. Entonces, todo lo que pasó con las oleadas de migrantes donde muchos tomaron la postura de ‘esto hay que apoyarlo es que son humanos’. Es que si me lo hubieran preguntado a mí yo a todos los llevo a un centro de concentración y los quemamos y los bañamos como Hitler. Les voy a explicar el porqué. Ojo, ojo, por favor entiéndame en tema económico, no social, no humano, no bonito... El tema económico”, dice en uno de los videos el maestro.

Las redes sociales exigieron la destitución del académico (Foto: @VioletasAragon2)

Según explicó el colectivo Violetas, se trata del profesor Adán Noe Martínez Casteñeda, quien impartía Teoría Económica en la carrera de Derecho. Tal y como denunció la organización, los mensajes del docente no eran solamente xenófobos, sino también clasistas: en un segundo clip, se escucha cómo insultó la higiene de los vecinos de Ejército de Oriente, en Iztapalapa, donde habitualmente sufren cortes en el suministro de agua por problemas de infraestructura.

“Vamos a suponer que ustedes viven en Ejército de Oriente y no tienen agua, pero a ustedes sí les gusta bañarse a diferencia de las personas que habitan ahí”, dice el académico.

Sus comentarios hicieron estallar la indignación de los usuarios en redes sociales, quienes exigieron al FES de Aragón que apartara del cargo a Martínez Castañeda.

“DENUNCIA PÚBLICA. ADÁN NOE MARTÍNEZ CASTAÑEDA. CARRERA: DERECHO, MATERIA: TEORÍA ECONÓMICA. Hacemos la denuncia pública a este “profesor” impartiendo su cátedra desde el clasismo, la xenofobia y estereotipando a las personas”, escribió en Twitter el colectivo Violetas junto a los videos.

El maestro también realizó comentarios clasistas (Foto: Twitter @VioletasAragon2)

Tras la polémica, la casa de estudios publicó un comunicado para informar que el Director de la facultad había decidido separar al maestro de “cualquier contacto" con el alumnado.

“Ante la denuncia pública realizada por distintos medios y redes sociales donde un profesor expresa comentarios contrarios a los principios universitarios, y al respeto universal e inalienable a los derechos universales bajo premisas discriminatorias, el Director de nuestra Facultad tomó la decisión de separar de cualquier contacto con la comunidad de estudiantes al profesor que imparte la asignatura de Teoría Económica en la Licenciatura de Derecho”, comienza el escrito.

“Lo anterior como una medida para dar seguimiento oficial a los procesos y normatividad universitaria. Reiteramos que en nuestra sociedad la xenofobia, racismo, clasismo, violencia de género y cualquier otra forma de expresión violenta, segregatoria y discriminatoria no debe tener cabida. La FES Aragón se une al compromiso universitario para erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia y discriminación”.

