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Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

La actriz mexicana Martha Higareda celebró el primer Día del Padre de su esposo Lewis Howes con un video cargado de amor

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(IG: @marthahigareda)
Martha Higareda eligió el Día del Padre para compartir un mensaje y un video especial que retratan el cariño y la fortaleza de su familia junto a Lewis Howes y sus gemelas. (IG: @marthahigareda)

Esta tarde, Martha Higareda compartió en sus redes sociales un video muy especial dedicado a Lewis Howes, su esposo, celebrando su primer Día del Padre junto a sus gemelas.

La actriz mexicana sumó al video unas palabras llenas de cariño, felicitando a su esposo y destacando la presencia y respaldo que brinda siempre a su familia.

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La emotiva dedicatoria de Martha Higareda a Lewis Howes en su primer Día del Padre

La primera celebración del Día del Padre para Lewis Howes estuvo marcada por la sorpresa que preparó Martha Higareda: un video familiar cargado de emoción.

La actriz reunió escenas inéditas que retratan la vida cotidiana de su esposo con sus gemelas, mostrando gestos de cariño, juegos y abrazos en un ambiente hogareño decorado especialmente para la ocasión.

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En cada imagen del video se percibe la dedicación de Martha, quien cuidó cada detalle para que la atmósfera fuera cálida y festiva. Las tomas, discretas y respetuosas, mantienen la privacidad de las niñas, pero permiten ver la ternura y la unión que reina en su hogar.

Junto al video, Martha Higareda compartió un mensaje lleno de afecto, felicitando a Lewis Howes en su primera experiencia como papá y subrayando el valor de su presencia constante:

“¡Feliz Día del Padre al marido y padre más increíble. Verte amar, guiar, apoyarte y mostrarte por nuestra familia cada día es uno de los mejores regalos de mi vida. Tu fuerza, bondad, sabiduría y corazón moldean las vidas de todos a tu alrededor, especialmente de nuestra familia. Das el ejemplo, amas sin condiciones y nos recuerdas lo que realmente importa. La forma en que haces tiempo para tu familia, celebras nuestras victorias y nos ayudas a superar desafíos nunca pasa desapercibido. Hoy, te celebramos, no sólo por todo lo que haces, sino por quien eres. Te amamos con todo el corazón!”

La respuesta de Lewis Howes fue igualmente sentida, agradeciendo el homenaje y el amor que recibe en esta nueva etapa como padre.

La familia que formaron Martha Higareda y Lewis Howes

La historia detrás de este festejo tiene sus raíces en una relación marcada por la superación personal y la búsqueda de un proyecto de vida en común.

Martha Higareda y Lewis Howes se conocieron en 2021, conectando a través de intereses compartidos en la meditación y el desarrollo humano.

Tras un noviazgo discreto pero sólido, se comprometieron en septiembre de 2023 y sellaron su unión matrimonial el 8 de febrero de 2025 en Playa del Carmen, rodeados de familiares y amigos.

La pareja había manifestado desde el inicio su deseo de convertirse en padres. Martha enfrentó obstáculos médicos, incluida una cirugía por miomas uterinos, que superó con éxito.

En junio de 2025, la actriz anunció que esperaba gemelas junto a su esposo, noticia que llenó de alegría a quienes los siguen y apoyan.

El nacimiento de las gemelas se produjo en noviembre de 2025, no exento de dificultades. Martha y una de las bebés enfrentaron complicaciones de salud tras el parto, situación que requirió cuidados médicos y el apoyo de su entorno cercano.

Superada la emergencia, la familia optó por mantener la privacidad de sus hijas, compartiendo en redes sociales solo imágenes en las que no se revelan los rostros de las pequeñas.

Retrato de Martha Higareda y Lewis Howes sonriendo, cada uno sosteniendo un bebé cubierto por un corazón rojo, frente a un estandarte azul con un logo de Los Ángeles
La actriz Martha Higareda y el empresario Lewis Howes posan sonrientes junto a sus bebés, celebrando un momento familiar frente a un logo de Los Ángeles. (IG: Lewis Howes)

Un Día del Padre con significado especial

Este primer Día del Padre es especialmente emotivo para Lewis Howes y Martha Higareda, pues representa la celebración de un anhelo cumplido tras superar múltiples retos.

El gesto de Martha, al preparar un video y un mensaje público lleno de cariño, resume el trayecto de ambos hacia la conformación de una familia basada en la resiliencia, el respeto y el amor cotidiano.

El video y las palabras de la actriz se convirtieron en el centro de la celebración, reafirmando el valor de la presencia y el compromiso paterno en el núcleo familiar.

El festejo generó mensajes de cariño y apoyo por parte de los seguidores de Martha Higareda y Lewis Howes en redes sociales.

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