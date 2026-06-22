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El árbitro César Arturo Ramos rompe récord mexicano en mundiales

Será clave la actuación del cuerpo arbitral nacional en el encuentro que definirá el futuro de Escocia y Brasil en el torneo global

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Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group C - Boca Juniors v Benfica - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2025 Referee Cesar Arturo Ramos is pictured wearing the referee camera REUTERS/Hannah Mckay
El árbitro César Arturo Ramos rompe récord mexicano en mundiales (REUTERS/Hannah Mckay)

César Arturo Ramos impondrá un récord arbitral mexicano en el Mundial 2026 como el silbante nacional con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo. La nueva designación lo perfila para llegar a nueve partidos como árbitro central en la máxima competencia del futbol internacional.

Este domingo, la FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos 49, 50, 51, 52, 53 y 54. En esa lista apareció el nombre del árbitro sinaloense, quien impartirá justicia en el encuentro entre Escocia y Brasil.

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Con esa asignación, Ramos Palazuelos superará la marca que había impuesto Armando Archundia, quien dirigió ocho partidos en Copas del Mundo. El silbante mexicano llegará a ese registro en su tercera justa mundialista consecutiva.

Ramos Palazuelos superará la marca que había impuesto Armando Archundia (REUTERS/Matthew Childs)
Ramos Palazuelos superará la marca que había impuesto Armando Archundia (REUTERS/Matthew Childs)

Antes de esa designación, César Arturo Ramos ya había alcanzado otro hito para el arbitraje nacional tras igualar el récord de Archundia. Lo consiguió luego de dirigir el partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026.

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La noche del 15 de julio, el nacido en Culiacán, Sinaloa llegó a ocho encuentros mundialistas como árbitro central. Esa cifra lo colocó al nivel del referente histórico del arbitraje mexicano en la Copa del Mundo.

César Arturo Ramos se perfila a marcar un nuevo récord con esta asignación

Su trayectoria en los mundiales muestra un avance constante. Con el paso de los torneos, Ramos se consolidó hasta empatar el registro histórico de ocho partidos y después quedar en posición de romperlo con una nueva aparición en el torneo.

Para el compromiso entre Escocia y Brasil, el mexicano estará acompañado por Alberto Morín y Marco Bisguerra. Como cuarto árbitro y asistente fueron designados los noruegos Espen Eskas y Jan Erik Egan.

César Arturo Ramos - árbitro final Monterrey vs América - 10 diciembre 2024
César Arturo Ramos se perfila a marcar un nuevo récord con esta asignación (X/ @Arbitraje_MX)

El partido, correspondiente al Grupo C, se jugará el próximo miércoles 24 de junio a las 16:00 horas del centro de México en el Estadio Miami.

El cruce será importante para ambos equipos por la disputa de la clasificación. En ese sector, Brasil suma 4 puntos, Marruecos acumula 4 y Escocia tiene 3 unidades.

Ese panorama vuelve decisivo el resultado para las dos selecciones. Además, el desarrollo de ese grupo también podría incidir en el camino de México, luego de asegurar el primer lugar del Grupo A.

El Tri todavía espera rival para los dieciseisavos de final, donde enfrentará a uno de los mejores terceros lugares. Ese posible adversario podría surgir de los Grupos C, E, F, H o I, por lo que el duelo entre escoceses y brasileños adquiere un peso adicional dentro del torneo.

Partidos mundialistas arbitrados por César Arturo Ramos:

Rusia 2018

  • Brasil 1-1 Suiza (fase de grupos)
  • Polonia 0-3 Colombia (fase de grupos)
  • Uruguay 2-1 Portugal (octavos de final)

Qatar 2022

  • Dinamarca 0-0 Túnez (fase de grupos)
  • Bélgica 0-2 Marruecos (fase de grupos)
  • Portugal 6-1 Suiza (octavos de final)
  • Francia 2-0 Marruecos (semifinal)

EEUU, Canadá, México 2026

  • Irán 2 - 2 Nueva Zelanda (fase de grupos)

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