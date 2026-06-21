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Maca Carriedo sale en defensa de Wendy Guevara tras polémica con Alejandra Bogue: “Dentro de la comunidad también hay diversidad”

Maca Carriedo salió en defensa de Wendy Guevara y defendió la pluralidad en la comunidad LGBTIQ+

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Maca Carriedo puso fin a sus participaciones con Adela Micha de forma abrupta. La periodista aseguró que los intereses de maca dejaron de alinearse con los de la empresa.
Maca Carriedo defendió a Wendy Guevara y pidió respeto. (maca_online / Instagram)

El debate sobre la representación trans en los medios mexicanos cobró nuevo impulso tras las recientes declaraciones de Maca Carriedo en defensa de Wendy Guevara, quien hace poco fue cuestionada por la actriz y activista Alejandra Bogue.

Bogue sostuvo ante la prensa que la proyección mediática de Guevara representa “un retroceso” para la imagen y el respeto hacia las mujeres trans en México.

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Argumentó que, aunque en el pasado respaldó a la influencer, la exposición masiva y el tono irreverente de su personaje terminaron desbordando la narrativa de reconocimiento y dignidad que muchas activistas han impulsado durante años.

En este contexto, la intervención de Maca Carriedo cobró especial relevancia en la discusión.

Su defensa pública no solo respondió directamente a las críticas, sino que también fijó el tono del debate, al subrayar que el respeto y la pluralidad dentro de la comunidad trans son principios fundamentales que no pueden ser puestos en duda.

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Maca Carriedo defiende a Wendy Guevara

Fue durante la premiere de “Solo las Más 2”, reality en el que Maca Carriedo participará como conductora invitada, cuando la prensa le preguntó su postura frente a las críticas de Alejandra Bogue.

Sin titubeos, Carriedo respondió: “Para mí, Wendy Guevara es una chingona”. La conductora enfatizó:

“Dentro de la comunidad también hay diversidad y dentro de la comunidad tenemos que respetar absolutamente todo. Yo lo hago, admiro mucho su trabajo y creo que muchas quisieran estar en el lugar que está Wendy hoy”.

El comentario no solo fue una defensa personal hacia Wendy, sino también una apuesta por la inclusión y el reconocimiento de trayectorias distintas.

Durante el diálogo con los medios, Carriedo insistió en que la diversidad de estilos y personalidades es un valor que la comunidad trans debe abrazar, y que el éxito de una figura como Wendy Guevara, lejos de ser un retroceso, representa una conquista colectiva.

La declaración de Carriedo, realizada en un contexto de alta exposición mediática, se convirtió en un llamado al respeto dentro de la comunidad LGBTIQ+, subrayando que la convivencia y la aceptación entre sus integrantes son fundamentales.

La conductora trasladó el debate del plano individual al colectivo, invitando a la reflexión sobre el respeto mutuo y la diversidad.

El evento Ring Royale reunió a creadores de contenido y celebridades del entretenimiento en una velada de boxeo que fue tendencia en redes sociales. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)
Sin titubeos, Maca Carriedo afirmó: “Para mí, Wendy Guevara es una chingona” y subrayó su admiración por ella.(Instagram/@soywendyguevaraoficial)

La polémica con Alejandra Bogue: posturas enfrentadas

La controversia se originó cuando Alejandra Bogue, reconocida actriz y activista, criticó a Wendy Guevara por considerar que su popularidad significó “un retroceso” para la comunidad trans.

“Por empatizar, a Wendy se le salió de las manos su propio personaje”, sostuvo Bogue ante los medios, señalando que la exposición pública puede distorsionar la percepción social de las mujeres trans.

Para Bogue, la diferencia entre libertad y libertinaje marcó un antes y un después en la conversación pública: “Considero que las chicas (Las Perdidas) se pasaron un poquito”.

La actriz lamentó que, a su juicio, la comunidad era antes “querida y respetada” y que el fenómeno mediático reciente modificó ese escenario.

Alejandra Bogue Wendy Guevara
Alejandra Bogue calificó la popularidad de Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans. (Foto: Alejandra Bogue)

La pluralidad de voces ante las cámaras

En la actualidad, la comunidad trans mexicana enfrenta desafíos relacionados con la representación mediática.

La visibilidad en televisión y plataformas digitales ha colocado a distintas figuras en el centro de la conversación pública, generando opiniones diversas tanto dentro como fuera del colectivo.

El caso de Wendy Guevara y las reacciones encontradas de figuras como Alejandra Bogue y Maca Carriedo ponen sobre la mesa la tensión entre distintas formas de entender el activismo, la autenticidad y el impacto público.

Estas diferencias han abierto discusiones sobre los modelos de referencia y los límites de la representación en espacios masivos.

El fondo del debate no es solo la popularidad de una figura, sino también la manera en que la sociedad mexicana percibe y acepta la diversidad.

La exposición mediática de cada personalidad contribuye a moldear esa percepción colectiva y a actualizar los términos de la conversación social.

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