México

Gala Montes sorprende al revelar cuándo haría las paces con Adrián Marcelo: “Adrián, si estás viendo esto…”

Una declaración inesperada reavivó la conversación sobre una de las rivalidades más comentadas surgidas en la televisión mexicana

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El regiomontano continúa visiblemente enojado con su excompañera de programa.
El regiomontano continúa visiblemente enojado con su excompañera de programa. (TW Gala Montes / ViX+)

La historia entre Gala Montes y Adrián Marcelo volvió a tomar fuerza después de una declaración que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La actriz y cantante reaccionó a la conversación que existe alrededor de ambos y sorprendió al hablar de una posible reconciliación, aunque puso una condición muy particular de por medio.

A través de redes sociales, Gala posteo un video relacionado con Adrián Marcelo y decidió hacer pública una postura que generó todo tipo de comentarios. Su mensaje llegó después de una larga etapa marcada por enfrentamientos, declaraciones cruzadas y una polémica que se extendió mucho más allá del programa donde se conocieron.

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La frase de la actriz abrió nuevamente el debate entre quienes han seguido esta historia desde el inicio. Aunque el conflicto parecía haber dejado una distancia definitiva entre ambos, sus palabras dejaron abierta una posibilidad inesperada para una eventual tregua.

La declaración de Gala Montes que encendió las redes

Gala Montes envía mensaje a Adrián Marcelo

Gala Montes no dejó pasar la oportunidad y lanzó una propuesta que sorprendió por el tono directo con el que fue expresada. En el video compartido, la actriz dijo: “Oigan, no, en serio. Estoy hablando en serio. Adrián, si estás viendo esto, es en serio, gü..”.

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Después llegó la parte que provocó más reacciones: “Si México gana el mundial, hago las paces con Adrián Marcelo”. La frase comenzó a circular entre usuarios que recordaron el historial de diferencias entre ambos personajes.

El comentario fue interpretado por algunos como una señal de que podría existir una posibilidad de dejar atrás la confrontación. Hasta ahora, la declaración se mantiene como una de las más comentadas alrededor de esta polémica.

Una disputa que salió de la televisión y llegó a otros escenarios

Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes, tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager.
Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

La tensión entre Gala Montes y Adrián Marcelo nació durante su participación en La Casa de los Famosos México. Dentro del reality protagonizaron varios enfrentamientos que generaron discusión entre el público por la intensidad de sus intercambios.

Después del programa, la situación continuó con nuevos episodios. Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando Adrián Marcelo realizó una entrevista con Crista Montes, madre de Gala. La conversación abordó temas familiares, diferencias personales y versiones distintas sobre conflictos que ya habían sido expuestos públicamente.

Gala expresó su molestia y señaló que esa situación le provocó dolor. También habló de las consecuencias emocionales y profesionales que enfrentó mientras la atención pública se concentraba en la disputa familiar y mediática.

¿Una posible reconciliación después de meses de polémica?

la casa de los famosos adrián marcelo gala montes
(Captura de pantalla)

Con el paso del tiempo, ambos han mantenido posiciones diferentes sobre lo ocurrido. Adrián Marcelo ofreció disculpas durante la conversación con Crista Montes y reconoció que las personalidades fuertes de ambos pudieron influir en los enfrentamientos que tuvieron dentro del reality.

Por su parte, Gala Montes ha continuado expresando su desacuerdo con algunas situaciones relacionadas con Adrián Marcelo y con la exposición que tuvo el conflicto. Sus declaraciones han mostrado que el tema tuvo un impacto importante en su vida personal.

Ahora, la posibilidad de una reconciliación quedó ligada a una frase inesperada: “Si México gana el mundial, hago las paces con Adrián Marcelo”. La condición planteada por Gala convirtió nuevamente la historia en tema de conversación y dejó a sus seguidores atentos a cualquier nueva reacción entre ambos.

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