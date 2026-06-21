Metro CDMX presume que ayudó a aficionado colombiano a recuperar su documentación que extravió en la Línea 2

El STC Metro ayudó a un fanático colombiano a recuperar sus documentos que extravió en la Línea 2 (X/ @AdrianRubalcava)

Tras el partido de fase de grupos entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México el pasado 17 de junio, Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que colaboró para auxiliar a un fanático colombiano que extravió su documentación mientras viajaba en la Línea 2. A través de un comunicado oficial, el STC Metro dio a conocer la situación que ocurrió al término del partido del Mundial 2026.

De acuerdo con lo que relató el Metro CDMX, un aficionado colombiano recuperó su documentación oficial gracias a la intervención del director general del STC Metro, quien supervisó los operativos de seguridad y orientación a los visitantes extranjeros para el juego de la Copa Mundial 2026.

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El directivo se encontraba en la terminal Tasqueña supervisando la operación del servicio durante el regreso de los asistentes al estadio mundialista cuando se dio esta situación, razón por la cual el STC presumió en sus cuentas oficiales cómo auxiliaron a este visitante extranjero que extravió momentáneamente sus documentos oficiales.

¿Cómo ayudó el STC Metro al fanático colombiano que extravió su documentación?

Fanático colombiano fue auxiliado por personal del STC Metro (REUTERS/Henry Romero)

Según con lo que relató el Metro CDMX, una usuaria mexicana informó que localizó la documentación de una persona de nacionalidad colombiana cerca de la medianoche del miércoles anterior en la estación terminal, y la entregó de inmediato a Rubalcava Suárez, quien coordinaba el abordaje de los usuarios al tren desde el andén.

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El titular del Metro CDMX, junto con personal de transportación y seguridad institucional, realizó un recorrido por los vagones, notificando a los pasajeros y mostrando los documentos hallados. Finalmente, un ciudadano colombiano logró acreditar la propiedad de los mismos.

“El titular del Metro, con personal de transportación y seguridad institucional abordaron los vagones dando aviso de la documentación y mostrándola, hasta que un ciudadano colombiano acreditó la propiedad”, se lee en el comunicado.

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Personal del STC Metro contactó con el ciudadano que extravió la documentación y, tras entregarle sus pertenencias, el aficionado manifestó su agradecimiento por la atención recibida (X/ @MetroCDMX)

Personal del STC Metro contactó con el ciudadano que extravió la documentación y, tras entregarle sus pertenencias, el aficionado manifestó su agradecimiento por la atención recibida y accedió a grabar un testimonial en video, en el que expresó: “Viva Colombia, viva México”, mientras que otro connacional agregó: “México es lo mejor”. El Metro reconoció la acción de la usuaria que encontró la documentación y facilitó su restitución al dueño.

Captan pelea en la Línea 2 del Metro CDMX

Una pelea entre comerciantes y vagoneros en la estación Cuatro Caminos del Metro de la CDMX se viralizó este 19 de junio después de que un video mostró cómo una mujer fue golpeada con varas y patadas en los pasillos de la Línea 2; el caso volvió a exhibir la disputa por espacios de venta dentro del Sistema de Transporte Colectivo y la persistencia del ambulantaje pese a los operativos y sanciones previstos en la ley.

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El altercado ocurrió en la terminal ubicada en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo y Naucalpan. La versión difundida apunta a que la riña habría comenzado por diferencias en los tiempos y lugares asignados para ofrecer mercancías en las salidas al paradero norte.

Las imágenes mostraron a un grupo numeroso de mujeres que golpea a otra hasta dejarla tendida en el piso. También se observó que los involucrados usan varas para agredir a personas que ya estaban en el suelo y que después un hombre es atacado con fuerza.

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Adrián Rubalcava, director del STC Metro, reaccionó a las constantes quejas de los usuarios por las obras que se están realizando en varias estaciones, principalmente en la Línea 2 para mejorar su servicio rumbo al Mundial 2026; pidió paciencia a los usuarios y garantizó que las mejoras son en beneficio de todos quienes viajan en la red del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Los usuarios que esperaban el arribo de los trenes se replegaron contra las paredes para evitar ser alcanzados. De acuerdo con lo documentado en los videos, los transeúntes observan la pelea sin intervenir ni intentar detenerla.

La ley prevé multas de $1,244 a $4,525 por comercio en el Metro

La disputa en Cuatro Caminos se inserta en un problema más amplio dentro del STC. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México prohíbe expresamente el comercio en vagones, andenes, pasillos y zonas de acceso del transporte público.

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Las sanciones por esa conducta van de $1,244 a $4,525 y pueden incluir arrestos de hasta 24 horas. El texto señala que las detenciones suelen ser temporales.

Sobre la respuesta de la autoridad hay dos versiones. Una sostiene que elementos de la SSC intervinieron para dispersar el zafarrancho, desalojaron a los involucrados y restablecieron el orden en la terminal de la Línea Azul.

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La otra apunta a que la policía presente en el lugar no actuó durante el enfrentamiento. Ambas coinciden en que no se informaron heridos graves entre los usuarios del servicio.