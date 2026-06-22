EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 22 de junio

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Lluvias fuertes y chubascos afectarán el centro del país este lunes

Un canal de baja presión en el interior del país, combinado con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, generará lluvias fuertes en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Puebla. En la Ciudad de México y Tlaxcala se esperan intervalos de chubascos.

Por la mañana, el ambiente será fresco a templado con cielo parcialmente nublado a medio nublado y presencia de bruma. Por la tarde, la temperatura subirá, el cielo se nubla y hay probabilidad de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas tanto en la Ciudad de México como en el centro y suroeste del Estado de México. Las precipitaciones pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México es de 26 a 28 grados Celsius; la mínima, de 14 a 16 grados. El viento sopla en dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.