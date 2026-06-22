Este es el contrato que Esteban Solari tiene con Pumas al ser el nuevo entrenador

Este sería el contrato que Esteban Solari ya tendría con Pumas para ser el nuevo entrenador (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de que Efraín Juárez dejó el banquillo de la dirección técnica de Pumas, la directiva universitaria ya tiene a su sustituto, se trata de Esteban Solari. En días recientes se filtró que el argentino ya habría firmado un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del Club Universidad rumbo al Apertura 2026, este domingo 21 de junio se confirmó su arribo a la institución.

La etapa anterior cerró con 24 victorias en 60 partidos bajo el mando de Juárez, un registro que devolvió protagonismo al equipo y que ahora marca el punto de partida para el posible nuevo ciclo en el banquillo universitario.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el periodista especializado César Luis Merlo, la directiva auriazul buscó a un entrenador que entendiera la exigencia interna del club y el entorno de Ciudad Universitaria. La publicación señala que Solari, procedente de Pachuca, fue el primer perfil que consideraron para debutar desde la primera jornada del Apertura 2026.

Los detalles del acuerdo de Solari con Pumas

Los detalles del acuerdo de Solari con Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Este domingo 21 de junio se confirmó su contratación y se reveló información detallada sobre el tipo de contrato que Solari firmó, según con el periodista César Luis Merlo, un contrato por dos años es el acuerdo al que llegaron Pumas y Esteban Solari para que el argentino sea el nuevo entrenador del equipo.

PUBLICIDAD

Pumas acordó con Esteban Solari un vínculo por dos años, es decir, cuatro torneos, a partir del Apertura 2026, después de la salida de Efraín Juárez. El equipo universitario prevé anunciarlo en las siguientes horas.

Las pláticas entre ambas partes ya estaban avanzadas y solo faltaban algunos detalles para que el argentino firmara. En las últimas horas, ese proceso quedó cerrado con el acuerdo entre las partes.

PUBLICIDAD

Uno de los temas que demoró la negociación fue el tiempo de permanencia de Solari. La intención del técnico era mantenerse a mediano y largo plazo, y el convenio finalmente quedó pactado por dos años.

Efraín Juárez dejó a Pumas tras perder la final (REUTERS/Henry Romero)

El contexto de la llegada de Esteban Solari

Antes de este acuerdo, Esteban Solari dirigió a Pachuca tras la salida de Jaime Lozano al terminar las 17 jornadas del Apertura 2025. Los Tuzos recurrieron a él para afrontar el Play In.

PUBLICIDAD

En su debut con el cuadro hidalguense, Pachuca venció 3-1 a Pumas en el Estadio Hidalgo. Después perdió 2-1 ante Juárez y quedó eliminado.

Para el Clausura 2026, el equipo hidalguense terminó en la cuarta posición con 31 puntos después de las 17 jornadas. En la Fase Final eliminó a Toluca con un global de 3-0 y avanzó a semifinales por primera vez desde 2022.

PUBLICIDAD

En esa ronda, Pachuca venció a Pumas en la ida, pero cayó por el mismo marcador en la vuelta. El pase fue para el club universitario por mejor posición en la tabla.

¿Quién es Esteban Solari?

Esteban Solari es un exfutbolista y actual entrenador argentino, tuvo una carrera destacada como delantero, militando en varios clubes de Argentina, Europa y México. En México jugó para Pumas, donde dejó una huella importante y fue parte de la generación que consiguió títulos en el fútbol mexicano. También pasó por equipos de España, Grecia, Chipre y Ecuador.

PUBLICIDAD

Carrera como entrenador

Como entrenador, Solari inició su carrera en divisiones inferiores y en selecciones juveniles de Argentina, específicamente en la Sub-20. Posteriormente, dirigió al primer equipo de Pachuca, donde asumió en un momento complicado tras la salida de Jaime Lozano. Bajo su mando, los Tuzos lograron llegar a la semifinal del Apertura 2025, después de vencer a Toluca y quedar eliminados por Pumas en la antesala de la final.

En junio de 2026, Solari fue candidateado para ser entrenador de Pumas, sería el nuevo estratega a falta del anuncio oficial. Llegó tras la salida de Efraín Juárez, quien llevó al club a la final del Clausura 2026. La directiva de Pumas valoró la experiencia de Solari, especialmente en el trabajo con jóvenes y su perfil internacional. Asume el reto de consolidar un proyecto deportivo en el equipo universitario, acompañado por su cuerpo técnico habitual.

PUBLICIDAD