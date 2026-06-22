MasterChef México 2026: quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa

Con seis eliminados acumulados y dos nuevos participantes dentro de la cocina, el reality culinario entró en una etapa distinta. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

El Domingo de Eliminación del 21 de junio quedó marcado como uno de los más polémicos de la temporada. Las semanas previas habían dejado ver las fortalezas del grupo, pero también las fisuras que, bajo presión, terminan por colapsar la ejecución de un plato.

Con seis eliminados acumulados, la cocina más famosa de México va perfilando a sus participantes más sólidos. Cada semana que pasa, el margen de error se reduce y las apuestas de los concursantes deben ser más precisas. La salida del último participante deja su lugar vacío en una competencia que, con la llegada de los nuevos integrantes, entra en una etapa distinta.

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Pablo fue el sexto eliminado de MasterChef México 2026 tras no lograr convencer a los tres jueces del programa con su platillo durante el Domingo de Eliminación, una jornada que también marcó el ingreso de dos nuevos participantes al reality culinario.

El Domingo de Eliminación del 21 de junio dejó expuestas las debilidades que la presión de la cocina puede provocar: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena evaluaron con mayor rigor que nunca y MasterChef México 2026 perdió a uno más de sus participantes. (Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

La noche estuvo cargada de tensión desde el arranque. Los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena elevaron sus estándares de evaluación semana a semana, y la exigencia del domingo no fue la excepción. Técnica, creatividad y ejecución fueron los tres ejes con los que midieron cada plato presentado por quienes portaron el Delantal Negro.

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Pablo no pudo con la presión del Delantal Negro

La salida de Pablo se confirmó en la primera etapa de MasterChef 24/7. Su platillo no alcanzó el nivel que los jueces esperaban: un descuido en la cocción, la presentación o el sabor bastó para sellarlo como el peor de la noche. Los chefs no encontraron en su propuesta los elementos suficientes para mantenerlo dentro de la competencia.

La eliminación de Pablo llega en un momento en que el programa vive una transformación en sus reglas. El ingreso de dos nuevos participantes, Nora e Ismael al reality reconfiguró la dinámica del concurso justo cuando los que permanecen han mostrado un nivel culinario más consolidado.

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Los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena dictaron su veredicto más polémico de la temporada y la competencia sumó su sexto eliminado. (Captura de pantalla MasterChef México)

“Échale ganas, vas a ganar”, le dijo Pablo a Daniela Parra tras abrazarse para despedirse.

Posteriormente en una entrevista declaró lo siguiente: “Creo que en MasterChef si algo hemos aprendido es que cualquier cosa puede pasar. El nivel hoy se vio que subimos al máximo, subimos un nuevo escalón y lastimosamente no logré llegar a la nueva etapa. Me siento feliz, me siento contento, me fui redimido en la pasta. (...) Me voy contento con lo aprendido, con las clases, con los maestros. Gracias a este proyecto, me voy con muy bonitas amistades que voya llevar en mi corazón siempre”, expresó.

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Participantes que continúan en la competencia de MasterChef México 24/7

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel Villamar Carrillo, “Antrax”

Daniela Parra

Ixdit Vega

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, “Lancer”

María del Carmen Ramos

Alberto Palomino, “Ramahá”

Nora

Ismael