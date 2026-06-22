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Profeco instala módulos de atención para fanáticos del Mundial: qué son y cómo ayudan a prevenir fraudes

brigadas asesorarán en puntos turísticos clave para prevenir abusos y orientar sobre derechos de quienes asistan al torneo

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Profeco instala módulos de atención para fanáticos del Mundial: qué son y cómo ayudan a prevenir fraudes ( Reuters/Caean Couto)
Profeco instala módulos de atención para fanáticos del Mundial: qué son y cómo ayudan a prevenir fraudes ( Reuters/Caean Couto)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instaló módulos de atención para orientar a las y los aficionados del Mundial 2026, y reforzar la protección de las personas consumidoras ante posibles abusos de proveedores en estadios sede, Fan Fest y aeropuertos de México.

A través de redes sociales, la Procuraduría informó que, con la finalidad de atender a los miles de fanáticos nacionales e internacionales que visitan las tres sedes mundialistas en México, habilitaron puntos de atención para brindar asesoría ante cualquier posible abuso o infracción contra los consumidores.

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Estos puntos operan en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras brigadas itinerantes recorren 143 puntos de alto consumo y mayor afluencia turística del país para orientar, asesorar y defender a quienes lo soliciten.

Dónde están los módulos de atención

La Profeco mantiene brigadas itinerantes en zonas de alto consumo y afluencia turística para proteger a los usuarios de prácticas comerciales abusivas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La Profeco mantiene brigadas itinerantes en zonas de alto consumo y afluencia turística para proteger a los usuarios de prácticas comerciales abusivas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La procuraduría indicó que mantiene módulos de atención en los estadios sede del evento, al interior de los Fan Fest y en aeropuertos de las tres ciudades mexicanas donde se realizan actividades del torneo.

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Además, la Profeco mantiene brigadas itinerantes en zonas de alto consumo y afluencia turística para proteger a los usuarios de prácticas comerciales abusivas.

“La institución fortalece la protección y defensa de las personas consumidoras a través de módulos de atención en los estadios sede del evento deportivo, Fan Fests y en aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Simultáneamente, la Procuraduría mantiene desplegadas brigadas itinerantes en 143 puntos de alto consumo y mayor afluencia turística del país”, se lee en en comunicado.

Qué recomienda Profeco a los aficionados

La dependencia pidió a quienes asistan a los partidos revisar y comparar precios antes de comprar alimentos, bebidas o souvenirs (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
La dependencia pidió a quienes asistan a los partidos revisar y comparar precios antes de comprar alimentos, bebidas o souvenirs (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La dependencia pidió a quienes asistan a los partidos revisar y comparar precios antes de comprar alimentos, bebidas o souvenirs dentro y fuera del estadio. También recordó que esos precios deben estar a la vista y en pesos mexicanos.

Para evitar contratiempos al ingresar a los estadios y las fiestas deportivas, la institución llamó a considerar qué objetos están permitidos y cuáles no. El objetivo es garantizar un espacio seguro sin artículos que representen un riesgo para las y los aficionados.

Entre las medidas difundidas por la procuraduría están revisar y comparar precios antes de comprar, confirmar que los precios estén visibles, verificar que el cobro sea en pesos mexicanos, comprobar que el monto en tarjeta coincida con lo anunciado y revisar los objetos permitidos y no permitidos antes de entrar.

Qué no pueden hacer los proveedores

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no deben condicionar la compra de productos o la contratación de servicios, ni ejercer algún tipo de discriminación contra consumidores.

REUTERS/Kai Pfaffenbach
REUTERS/Kai Pfaffenbach

La dependencia señaló que tampoco pueden exigir el uso de efectivo como forma de pago. Si la compra se realiza con tarjeta, recomendó revisar que el cargo corresponda al precio anunciado.

“De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores no deben condicionar la compra de productos o contratación de servicios, ni ejercer algún tipo de discriminación. Tampoco pueden exigir el uso de efectivo como forma de pago y, en caso de pagar con tarjeta, es importante revisar que el monto a cobrar coincida con lo anunciado”, agregaron las autoridades.

Vigilancia durante el torneo y prevención de fraudes

La procuraduría detalló que esta supervisión a proveedores se mantiene desde febrero y se extenderá hasta el 19 de julio. El objetivo es salvaguardar los derechos de consumo de las y los aficionados durante la Copa Mundial de futbol.

A través del personal de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) que equipa cada módulo y brigada itinerante, la institución mantiene acercamiento con la población para orientar, asesorar y defender a quienes lo soliciten.

La institución también informó que difunde estas acciones en sus cuentas oficiales de Instagram, TikTok, Facebook y X, así como en la página oficial del Mundial.

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