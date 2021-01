Profesor de la UNAM fue acusado de falta de empatía al querer reprobar a una alumna que tenía COVID-19

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a un profesor por su falta de empatía con una alumna que padeció COVID-19.

A través de un par de videos publicados en Twitter se puede observar la discusión que el profesor José Raúl Córdoba Conde mantuvo con una alumna de nombre Ximena. En esta, la joven le explicó al profesor de Fundamentos de Mercadotecnia que ella tuvo COVID-19, y esa fue la razón por la cual faltó dos días a su clase y no pudo entregar su trabajo a tiempo.

Pero el profesor en vez de tratar de comprender la situación, se mostró cerrado y jactándose de ser una persona estricta y que no hace concesiones de ningún tipo.

“Yo no soy la basílica de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros. Y hace 14 años que trabajo en Ciencias Políticas, y saben que soy estricto. Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio, si el alumno no puede, adiós, ponme NP (no presentó) y ahí muere, ya tomaré la materia después” comienza el video.

Ximena argumentó que ella estuvo en muy mal estado (Foto: EFE)

El educador agregó también que se encontraba enfermo, mientras tosía. No obstante, admitió que él no ha tenido coronavirus.

“¿También le dio COVID a usted o a su familia ¿También se le murió alguien? ¿También se le murió ayer su abuelito? ¿También estuvo tres días inconsciente prácticamente? ¿También le falta el aire?”, contestó Ximena.

El profesor entonces agregó que era una “lástima” que la joven estuviera pasando por esa situación. Esto molestó a la alumna.

“No, no. Es que no estoy buscando su lástima, o sea, sea empático, eso es empatía. Porque yo no vine a pedir aquí su lástima, no vine a pedir aquí medicamentos, yo no vine a pedir absolutamente nada. Estoy tratando aquí de recuperar mi semestre a pesar de todo”, expresó la alumna.

El profesor admitió que era estricto (Foto: REUTERS/Temilade Adelaja)

No obstante, el profesor dijo que él no era empático y mientras la alumna siguió tratando de abogar por su caso, el educador continuó pasando lista, tratando de ignorar lo que Ximena estaba diciendo.

En un segundo video el pedagogo se ve que cedió ante las peticiones de la alumna. Sin embargo, se mostró mucho menos accesible cuando la alumna estaba hablando de justificar algunas faltas.

“Si no me entregas el trabajo la próxima semana, pues ya sabes lo que pasa [...] yo no justifico faltas de entrega, no justifico nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes próximo, pues ya sabes”, expresó.

La estudiante agregó que ella estaba en muy mal estado, por lo que tuvo que faltar a las clases, e insistió en que estuvo casi inconsciente. A lo que el profesor le cuestionó por qué él no se había enfermado.

Los alumnos argumentaron que ellos ya han visto la falta de empatía por parte del profesor (Foto: REUTERS/Diego Vara)

“Yo no sé, usted se ha de cuidar muy bien. Yo me cuidé muy bien y aun así me enfermé”, agregó Ximena.

En un comunicado, los alumnos declararon que Ximena le había informado de su situación de salud por correo electrónico, pero José Raúl no lo respondió ya que “no revisa los correos”.

También agregaron que la denuncia pública se debe a que no es la primera vez que el maestro se comporta de esta manera, además de que ya tiene un historial de quejas y no se ha hecho nada al respecto.

“No es la primera vez que este profesor toma este tipo de actitudes con sus alumnos durante y antes de la pandemia. A pesar de que tiene gran cantidad de reportes, la dirección no ha tomado cartas en el asunto, por lo que nos vemos en la necesidad de hacerlo público para ejercer presión para la resolución de esta denuncia. Son momentos difíciles para todxs y es por ello que tanto alumnos profesores merecemos estar en un ambiente de respeto y empatía”, señalaron.

