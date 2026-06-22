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El mensaje especial con el que Ángela felicitó a Pepe Aguilar en redes sociales

Con una fotografía de festejo familiar y un videoclip de imágenes que recorren décadas de historia entre padre e hija, la cantante celebró a Pepe Aguilar

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Ángela Aguilar
Un video con imágenes de su infancia, su juventud y hasta el embarazo de su madre fue el regalo que Ángela Aguilar le dedicó a Pepe Aguilar este domingo, en el marco del Día del Padre que se celebra en México. (Facebook Pepe Aguilar)

Ángela Aguilar dedicó un video y una fotografía a su padre Pepe Aguilar el domingo 21 de junio, Día del Padre en México, con mensajes que circularon con rapidez en redes sociales. La cantante publicó en sus historias de Instagram una compilación de imágenes familiares, desde su infancia hasta la actualidad.

Ángela Aguilar llama “ícono vivo” a Pepe en foto de festejo familiar

En una de las publicaciones, Ángela compartió una fotografía de la reunión familiar en la que aparece Pepe con lentes oscuros y la mirada hacia un lado, durante una elegante comida. El pie de foto fue directo: “Icon living”, es decir, ícono vivo.

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El videoclip que acompañó la celebración reunió imágenes de distintas etapas de la vida de la cantante junto a su padre: de niña, de joven y una fotografía de cuando su madre, Aneliz Álvarez, estaba embarazada. La selección musical recayó en Contigo Aprendí, tema que Pepe ha interpretado a lo largo de su carrera.

Pepe Aguilar
Ángela Aguilar aprovechó el Día del Padre en México para dedicarle a Pepe Aguilar un video con imágenes de su infancia y juventud junto a él, acompañado de la canción "Contigo Aprendí", que el propio cantante interpreta. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Los hermanos también felicitaron a Pepe Aguilar

La celebración familiar se extendió a las redes de los otros hijos del cantante a excepción de Emiliano Aguilar. Aneliz Aguilar le dedicó un breve mensaje acompañado de un collage de fotografías familiares: “Feliz día del padre, te quiero”, escribió. Leonardo Aguilar eligió una imagen de cuando era niño junto a sus hermanas y escribió: “Hombre macizo deveras. Feliz día papá, te amo”.

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El propio Pepe reaccionó a la fecha desde su cuenta oficial Pepe Aguilar Presenta, donde publicó una fotografía suya en un escenario con dedicatoria a su padre: “Gracias por enseñar que la grandeza comienza con el ejemplo. Feliz día del padre”, se lee en la publicación. La celebración llega semanas después de que el cantante lanzara su disco homenaje a Don Antonio Aguilar.

Aneliz Álvarez no solo ha construido un matrimonio estable con Pepe Aguilar, sino que también han impulsado un próspero negocio familiar que ha servido de plataforma para sus hijos, Ángela y Leonardo.
La celebración familiar se extendió a las redes de los otros hijos del cantante. Aneliz Aguilar le dedicó un breve mensaje acompañado de un collage de fotografías familiares. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

En contraste con la actividad de la familia Aguilar, Christian Nodal, esposo de Ángela, no publicó ningún mensaje, fotografía ni felicitación por el Día del Padre, pese a que tiene una hija con su expareja Cazzu. Usuarios en TikTok señalaron la ausencia. El cantante ha mantenido distancia de su familia y continúa activo en gira.

A sus ausencias en redes se suma una disputa legal. El pasado 22 de abril de 2026, trascendió que Nodal presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud para registrar “El Forajido” en la Clase 41, que abarca servicios de entretenimiento, actividades culturales y espectáculos en vivo.

El trasfondo del intento de cambio de nombre está en que la marca “Christian Nodal” fue registrada en 2016, cuando el cantante tenía 17 años, por su padre y entonces mánager Jaime González a través de la empresa JG Music. En enero de 2026, González renovó esa titularidad por diez años más, hasta 2036.

La dinastía Aguilar

ZACATECAS, ZACATECA, 25NOVIEMBRE2020.- Falleci� la actriz y cantante de m�sica Flor Silvestre a los 90 a�os de edad en su rancho de Zacatecas. Las fotograf�as fueron tomadas en el homenaje realizado a Antonio Aguilar en el 2000. FOTO: ARCHIVO / Pedro Valtierra / CUARTOSCURO.COM
Pepe Aguilar recordó a su padre Antonio Aguilar en sus redes sociales. FOTO: ARCHIVO / Pedro Valtierra / CUARTOSCURO.COM

Pepe Aguilar, cuyo nombre completo es José Antonio Aguilar Jiménez, nació el 7 de agosto de 1968 en San Antonio, Texas, mientras sus padres realizaban una gira. Su padre fue Antonio Aguilar, “El Charro de México”, y su madre, Flor Silvestre (Guillermina Jiménez Chabolla), “La Reina de la Canción Mexicana”. Tiene un hermano, Antonio Aguilar Jr., y tres medios hermanos: Dalia Inés, Francisco Rubiales y Marcela Rubiales. Pepe se casó primero con Carmen Treviño, con quien tuvo a Emiliano Aguilar. De su segundo matrimonio con Aneliz Álvarez Alcalá nacieron Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar. Emiliano lo convirtió en abuelo en 2022, con el nacimiento de Ángela.

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