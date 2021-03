Javier “Chicharito” Hernández no felicitó a Sarah Kohan por su cumpleaños

Sarah Kohan vía Instagram @sarahkohan

La modelo australiana Sarah Kohan celebró su cumpleaños número 27 y en redes sociales compartió fotografías del festejo en compañía de sus hijos Noah y Nala.

Además, compartió parte de los mensajes de felicitación que recibió de sus amigas durante el 6 de marzo.

Entre las felicitaciones públicas no figuró alguna que del jugador del LA Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández y él tampoco realizó ninguna mención en sus redes sociales, ya que sus últimas publicaciones del mexicano son sobre la pretemporada de su equipo.

En la primera imagen que compartió en Instagram, Sarah aparece recostada en un sofá en ropa interior, imagen que recibió más de 63,000 likes, además de diversos comentarios sobre su cumpleaños.

Cabe señalar que ninguno de los dos ha dado declaraciones en relación a una posible separación, en tanto, él permanece en Los Ángeles California y ella se encuentra en Sydney, Australia.

Fue en enero que comenzaron los rumores sobre una posible separación entre Javier y Sarah. De hecho, la modelo australiana pidió a los medios de comunicación que respetaran su privacidad y la de su familia antes diversos rumores que se generaron.

En medios de comunicación, también se ha indicado que ella ya le pidió el divorcio al futbolista mexicano, con quien sostuvo una relación de dos años.

Javier Hernández y su paso por la MLS

El futbolista mexicano llegó al LA Galaxy en la MLS en el 2020 y se colocó entre los jugadores mejor pagados en la liga estadounidense. Su rendimiento en la temporada se resumió a dos anotaciones y 757 minutos disputados (12 partidos), lo cual ha generado diversas críticas al jugador.

Al respecto de lo que ha pasado con Hernández en la MLS, el exjugador y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, indicó en entrevista para TUDN que Javier es un delantero de área, motivo por el cual necesita un compañero que le haga llegar balones constantemente.

“No tiene los mismos jugadores que tenía en el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen y West Ham […] No tiene los jugadores y depende mucho porque es un centro delantero, él no te va a encarar y la va a meter, es un centro delantero nato y no tiene quién lo surta de balones y por eso le está yendo como le está yendo”, explicó el exfutbolista.

En febrero, Chicharito Hernández admitió en una entrevista para Los Ángeles Times que no atraviesa por el mejor momento de su carrera tras un bajo desempeño. “Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso”.

Por otra parte, busca que sea tomado en cuenta para ser parte del selectivo mexicano que participará en Qatar 2022 y la pandemia por COVID-19 le ayudó a reflexionar. Javier puntualizó: “cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor”.

