¿De qué lado del muro están los intereses de Salgado Macedonio?”: Felipe Calderón criticó la valla para proteger a Palacio Nacional

La mañana del viernes 5 de marzo, fue colocada una valla metálica para proteger al Palacio Nacional, de cara a las protestas por el Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México. (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)

El expresidente Felipe Calderón reaccionó a la colocación del muro metálico con el que se protegió al Palacio Nacional -residencia oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador-, ante las protestas del próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa cuestionó: “¿De qué lado del muro están los intereses de Salgado Macedonio?”, al tiempo que retuiteó una fotografía en la que se ve al Palacio Nacional rodeado de una enorme valla metálica, y el hashtag “#UnVioladorNoSeráGobernador”.

La mañana del viernes, Palacio Nacional amaneció protegido y blindado con una enorme valla metálica en vísperas de que se realicen marchas y protestas de mujeres y colectivas feministas, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El muro desató infinidad de reacciones y críticas en las redes sociales, en donde los usuarios calificaron a la valla como “La Muralla Chaira”.

“#LaMurallaChaira es el muro olvidado de Trump. Dentro de ella un Palacio donde con todo lujo vive un populista. Fuera de ella el México real, donde cada día hay más pobreza. Esa pobreza que prometió acabar, pero con su gobierno de cuarta va en aumento” (sic), comentó una de las usuarias respecto al tema.

Otro de los usuarios que arremetió contra las protecciones, mencionó que ese es el símbolo del inicio del desmoronamiento de este “fracasado régimen”.

Una de las usuarias mencionó que lo más triste no eran la vallas colocadas a las afueras de Palacio Nacional, sino la indiferencia a otros temas sensibles como el maltrato a la mujer o el “apoyo a un violador”.

“Lo peor no es #LaMurallaChaira:es la total indiferencia que muestra hacia los temas sensibles como los niños con cáncer, el maltrato a la mujer, y el apoyo abierto a un violador. Así como protege y blinda su casa y sus amigos, debería protegernos a todos, para eso se le paga” (sic), dijo.

“Ante la ineptitud para gobernar y cuidar a todos y A TODAS, llega #LaMurallaChaira, un símbolo del mal gobierno de la 4T” (sic), mencionó otro usuario, acompañando el tuit con imágenes de Palacio Nacional protegido.

Una de las críticas más fuertes sobre la reacción del gobierno de blindar Palacio Nacional ante las protestas de las mujeres, fue el de la periodista Lydia Cacho, quien compartió en su cuenta de Twitter un clip en donde se veía a trabajadores colocando unas vallas alrededor de Palacio Nacional, sede del gobierno actual, con la idea de resguardar el recinto ante las protestas, que en algunas ocasiones han incluido pintas en los muros y lanzamiento de bombas molotov.

Cacho consideró que con esa acción, el presidente le está dando la espalda a las mujeres, en un país donde el año pasado fueron asesinadas - en promedio- 10 mujeres cada día.

“Ningún presidente había temido tanto a las mujeres mexicanas y la reivindicación de nuestros derechos humanos. Las mujeres somos el pueblo bueno ¿a qué le teme presidente?”, se preguntó Cacho.

El pasado martes 2 de marzo, un grupo de mujeres se manifestó afuera del Palacio Nacional por la candidatura de Félix Salgado Macedonio, al gobierno de Guerrero, la cual ha sido respaldada por Andrés Manuel López Obrador. Las féminas se enfrentaron a elementos policiacos del Grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que intentaron retirarlas del lugar.

Alrededor de las 08:00 horas de ese martes, las mujeres intentaron burlar las vallas metálicas pero fueron encapsuladas por elementos policiacos femeninos, pero comenzaron los empujones con los escudos, por lo que las feministas respondieron arrojando algunos aerosoles a las policías.

Tras el enfrentamiento, el gobierno de López Obrador decidió colocar el muro metálico.

Foto: REUTERS/Carlos Jasso

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la valla fue puesta para evitar enfrentamientos entre las manifestantes y las fuerzas de seguridad el próximo 8 de marzo y no por miedo.

Al supervisar el avance de las obras del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán, López Obrador enfatizó que aunque las mujeres están en todo su derecho de protestar, existen personas infiltradas que buscan causar daño.

“Allá en la Ciudad de México pusieron también y aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia, y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerza seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho salgan afectadas, dañadas y también proteger nuestros monumentos y edificios históricos, monumentos históricos”, enfatizó

De manera enérgica, López Obrador dijo que la valla metálica no es por que tenga miedo, ya que él no es cobarde.

“Que no se confunda, no es miedo.. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación”, sentenció.

