“Puedo tener miedo, pero no soy cobarde”: AMLO aseguró que la valla metálica en Palacio Nacional es para evitar enfrentamientos el 8M

(Foto: Captura de pantalla/Youtube Andrés Manuel López Obrador)

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no fue por miedo que se colocó una valla metálica alrededor de Palacio Nacional, sino para prevenir enfrentamientos entre las manifestantes que protestarán este lunes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y las fuerzas de seguridad.

Al supervisar el avance de las obras del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán, López Obrador enfatizó que aunque las mujeres están en todo su derecho de protestar, existen personas infiltradas que buscan causar daño.

“Allá en la Ciudad de México pusieron también y aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia, y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerza seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho salgan afectadas, dañadas y también proteger nuestros monumentos y edificios históricos, monumentos históricos”, enfatizó.

Imagen de archivo (Foto: Cortesía Presidencia)

“(...) Es mejor protegerse. No se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer incluso, gritar y hasta insultar.. todo eso tiene que ver con la libertad, está prohibido prohibir, y nunca se a va reprimir al pueblo, pero si tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere causar daño”, aseveró.

De manera enérgica, López Obrador dijo que la valla metálica no es por que tenga miedo, ya que él no es cobarde.

“Que no se confunda, no es miedo.. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación”, sentenció.

Información en desarrollo...