“No hay compromiso de EEUU para compartir vacunas con México”: Casa Blanca

Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, informó que durante la durante la reunión virtual que sostuvieron el pasado lunes los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos Joe Bide, éste último nunca asumió un compromiso ni dio un cronograma para compartir vacunas contra COVID-19 por parte del país que gobierna.

Psaki mencionó que el plan del presidente Biden es garantizar que las vacunas sean accesibles para los estadounidenses, y que sería hasta después de que se vacune a una amplia mayoría de estadounidenses que el gobierno de aquél país se complacería en analizar “pasos adicionales” referentes a la materia.

Este martes durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó que no se logró un acuerdo, pero tampoco que no no lo hubo, además mencionó que “nos fue bien”.

Dijo que durante la reunión virtual del lunes no hubo ninguna discrepancia y se desarrolló en un ámbito amistoso y de cooperación, y respecto a la solicitud de México para que el país vecino abra el mercado de las vacunas contra el COVID-19 y puedan llegar al México, AMLO dijo que para que no haya “malos entendidos”, no podía decir que se había logrado un acuerdo, pero tampoco que no lo iba a haber. Explicó que funcionarios de ambas naciones “verán que se puede hacer y cuando”.

“Tratamos lo relacionado con el COVID , en general, y lo de las vacunas en particular, para que se dejen dudas y malos entendidos hubo una actitud de mucha compresión del presidente Biden en este tema, a nuestro planteamiento, y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo”, mencionó este martes.

“Pero hubo muy buena disposición, de modo que vamos a informar en su momento, en general fue un encuentro , repito amistosos, respetuoso, y con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo, no hubo ninguna discrepancia, así lo digo, de manera categórica , ni una sola discrepancia”, puntualizó el mandatario.

López Obrador señaló que Biden tuvo mucha comprensión al escuchar su petición en torno a que Estados Unidos abra a la venta y distribución de vacunas en su reunión bilateral del lunes. Aún así, reconoció que no existe dicho acuerdo para que las plantas de Estados Unidos, que por el momento solo tienen la autorización para producir el fármaco dentro del territorio, inicien su distribución a México, que cuenta con un contrato de 34,4 millones de dosis de Pfizer y BioNTech.

El pasado lunes, fue el primer encuentro virtual entre los presidentes de ambas naciones, el cual se caracterizó por transcurrir en un ambiente amistoso y cordial, permitiendo que, según palabras del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, todos los temas se trataran con “absoluta libertad”.

“Lo importante es de que se volvió a manifestar ayer una relación de amistad y de respeto, y desde luego de buscar la cooperación para enfrentar problemas y asuntos comunes. (...) Fue muy buena la reunión de buen ánimo, nos pasamos un buen tiempo riéndonos, no hubo caras duras.”, relató el mandatario.

Durante la charla, Joe Biden expresó su interés por conocer a una de las figuras más importantes de la religión católica en México, La Virgen de Guadalupe, de la cuál portaba un rosario que perteneció, dijo, a su hijo, quien falleció en 2015.

“Quiero conocer a México, a su gente y a la Virgen de Guadalupe. Todavía tengo el rosario que tenía mi hijo cuando falleció”, mencionó el presidente mientras mostraba el rosario que portaba en la muñeca de su mano izquierda.

Durante la charla, también se planearon algunas de las que podrían ser las primeras visitas de estado de ambos mandatarios, a sus países vecinos. Biden, por su parte, invitó a AMLO a participar en un foro climático que se llevará a cabo en el mes de abril; al evento acudirían de igual forma, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Comitiva de medio ambiente.

Por su parte, el jefe del ejecutivo mexicano, también invitó a Biden a visitar México, específicamente, al estado de Oaxaca, para supervisar los caminos que hombres y mujeres están restaurando en la entidad, y a los cuales calificó como obras de arte.

