“Ni una sola discrepancia”: AMLO aceptó que no hubo acuerdo por vacunas con Biden

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la conversación con su homólogo estadounidense, Joe Biden, se desarrolló en un clima amistoso y de cooperación. “No hubo ninguna discrepancia, ni una”. “Nos fue bien”, señaló.

Respecto a la solicitud de México para que Estados Unidos abra el mercado de las vacunas contra el COVID-19, y puedan llegar al país, López Obrador respondió que para que no “haya malos entendidos”, y dijo que no puede decir que se logró un acuerdo, pero tampoco que no lo vaya haber. Explicó que funcionarios de ambas naciones “verán qué se puede hacer y cuándo”.

“La conversación con el presidente Biden se desarrollo en un ambiente de mucho respeto , de amistad y de colaboración , se trataron varios temas...

Tratamos lo relacionado con el COVID , en general, y lo de las vacunas en particular, para que se dejen dudas y malos entendidos hubo una actitud de mucha compresión del presidente Biden en este tema, a nuestro planteamiento, y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo.

Pero hubo muy buena disposición, de modo que vamos a informar en su momento, en general fue un encuentro , repito amistosos, respetuoso, y con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo, no hubo ninguna discrepancia, así lo digo, de manera categórica , ni una sola discrepancia.

Fue una conversación respetuosa y creo que muy buena para los dos países, en especial para los pueblos de las dos naciones, eso fue lo que tratamos, hubo una parte introductoria que se acordó que fuera pública y luego nos quedamos a desahogar la agenda, prácticamente tratamos todo los temas de la agenda y quedamos en volver a reunirnos, aún cuando se de por estas vías, estas teleconferencia , pero se va a mantener el diálogo...

Cuando se llegue a un acuerdo se va a informar. Los equipos de los dos países van explorar todas las posibilidades de cooperación en esta materia, lo que le puedo decir al pueblo de México, es de que hubo aceptación de nuestra propuesta a cerca de la necesidad que tenemos de enfrentar de la mejor manera posible la pandemia, y la necesidad de contar con las vacunas, recuerden que en Estados Unidos también tienen un plan nacional de vacunación , entonces se va a dialogar sobre este tema, los equipos, no puedo decir que se logró ya el acuerdo, tampoco de que no hubo acuerdo. Nos fue bien , eso es lo que puedo decir”, informó el mandatario mexicano.

