México

Dos alcaldías de la CDMX se mantienen entre los 20 municipios con más feminicidios en lo que va de 2026

Una de las alcaldías se encuentra en el tercer lugar del listado, con cinco casos registrados entre enero y abril de este año

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Dos alcaldías se mantienen entre los 20 municipios de México con más casos de feminicidio. | Jovany Pérez
Dos alcaldías se mantienen entre los 20 municipios de México con más casos de feminicidio. | Jovany Pérez

La Ciudad de México es el cuarto estado con más casos de feminicidio a nivel nacional, durante el primer cuatrimestre del 2026, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, a esto se suma que dos alcaldías ubicadas en la zona oriente de la capital, se mantienen en el listado de los 20 municipios con más casos en el país.

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Esto, a pesar de que la Ciudad de México es la entidad con más políticas a favor de las mujeres y acciones en contra del feminicidio, entre estas la Fiscalía Especializada en dicho delito.

La Fiscalía fue la primera que se habilitó en el país y se tomará como referencia para impulsar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

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Alcaldías de CDMX con más feminicidios

Según el mismo informe, de enero a abril de este años se han registrado cinco casos de feminicio en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta alcaldía ocupa el tercer lugar en el listado de los 20 municipios con mayor incidencia, por debajo de Culiacán, Sinaloa, y Reynosa, Tamulipas.

La alcaldía Iztacalco está en el lugar número 20 del listado, con dos feminicidios registrados en el mismo periodo.

Feminicidios en México

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio representó el 98.1% de los delitos cometidos contra mujeres en México, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación de las 32 entidades, destaca que Sinaloa encabeza tanto en número de víctimas (27 casos, 13% del total nacional) como en tasa por cada 100,000 mujeres (1.67).

El reporte muestra que 20 municipios concentran el 38.3% de los feminicidios del país, mientras el resto de los municipios acumula el 61.7%.

La mayoría de estos municipios se ubica en el norte del país, con entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas como focos principales.

El reporte señala que el 38.3% de los casos nacionales sucedió en ese grupo de municipios, mientras que el resto del país acumuló el 61.7% de los delitos.

A nivel estatal, Sinaloa encabeza tanto el número de víctimas de feminicidio como la tasa por cada 100,000 mujeres, con 27 casos y una tasa de 1.67%. Morelos, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas también presentan tasas altas.

En el desglose municipal, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 feminicidios, lo que representa el 10% del total nacional en el periodo analizado.

Le siguen Reynosa (Tamaulipas) y Venustiano Carranza (CDMX) con cinco casos cada uno.

El informe destaca que feminicidio es el delito con mayor proporción de víctimas mujeres (98.1%).

Otros delitos como rapto, corrupción de menores y trata de personas también afectan principalmente a mujeres.

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