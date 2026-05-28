Así reaccionó Gaby Platas a los desconcertantes videos de Paco de la O

En una reciente entrevista, el histrión relató cómo surgió el vínculo con Platas y las acusaciones mutuas de infidelidad. (@pacodelaofe, @gabyplatas, Instagram)

Tras darse a conocer desconcertantes videos de Paco de la O, Gaby Platas reaccionó a estos y confirmó que la Fiscalía le brinda protección desde marzo, mientras se enfoca en el estreno de la telenovela Guardián de mi vida este 29 de mayo.

La actriz sostuvo que la denuncia y las medidas legales buscan garantizar su seguridad y la de su entorno laboral.

PUBLICIDAD

Durante un encuentro con la prensa transmitido por Berenice Ortiz, Platas explicó que desde hace meses cuenta con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía y el Centro de Justicia.

“Cuando alguien te amenaza, sí, se te ponen un poquito los pelos de punta, pero afortunadamente tengo el apoyo de la Fiscalía, entonces por ese lado estoy tranquila”, dice la actriz, quien agrega que la empresa y la producción de la telenovela le han brindado respaldo constante.

PUBLICIDAD

Gaby Platas y Paco de la O (Foto: Instagram@gabyplatas/@pacodelaofe)

La actriz reconoce respaldo institucional y personal

Platas detalló que solicitó medidas de protección desde principios de marzo y que las autoridades respondieron de inmediato.

“Sí, me las dieron desde... creo, principios de marzo, ya”, señaló.

PUBLICIDAD

Subrayó que la empresa Televisa y la producción de Guardián de mi vida le han ofrecido seguridad y apoyo, tanto en lo laboral como en lo personal.

“No solo una familia laboral, es una familia. Siempre te hace sentir cobijado, protegido. En los lugares en los que trabajamos siempre tenemos medidas de seguridad, siempre nos están cuidando”, afirmó Platas.

PUBLICIDAD

El trabajo como refugio y fortaleza ante las amenazas

La actriz señaló que enfocarse en su trabajo fue clave para enfrentar la situación.

Esta es la foto que editó Gaby Platas, quedando descontenta con el resultado. (Tw: @gabyplatas)

“Creo que siempre el trabajo te saca. Si te está pasando algo malo en tu vida, pero tienes trabajo y además un trabajo que amas, con gente con la que eres feliz, con una producción con la que afortunadamente he trabajado en muchos otros proyectos, es siempre estar cobijado, sentirte seguro”, expresa.

PUBLICIDAD

Platas reconoció que tardó en denunciar, pero la solidaridad de sus compañeros y el ambiente profesional la impulsaron a actuar.

“Siento que el tener esta familia de trabajo, estar en un proyecto importante, estar en un proyecto con esta producción tan dedicada, te obliga a dedicarte a lo que es, a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de ahí sacas fuerzas para ocuparte en tu trabajo y en tratar de, como mis compañeros y como la producción, dar lo mejor”, comenta.

PUBLICIDAD

Gaby reaccion a videos de Paco de la O

Cuestionada sobre si enviaría algún mensaje a Paco de la O, Platas respondió: “No, por supuesto que no”. Sobre los videos y declaraciones recientes, la actriz afirmó desconocer su estado actual y prefiere centrarse en su familia y su trabajo.

“De que lo hay, lo hay. Si no, no hubiéramos hecho las denuncias ni involucrado a las autoridades”, sostuvo en referencia a que ya hay varias mujeres denunciando situaciones similares.

PUBLICIDAD

Platas expuso que utiliza todos los recursos legales disponibles y que ahora depende de las autoridades avanzar en el proceso.

¿Qué son los videos de Paco de la O?

El pasado 26 de mayo, Paco de la O llamó la atención de sus seguidores debido al preocupante estado emocional en que se exhibió a través de un video.

PUBLICIDAD

La grabación surge en medio de la controversia que envuelve al artista, quien fue acusado por dos exparejas de ejercer violencia contra ellas.