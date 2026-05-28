México

Lejos de ser perjudiciales, estos son los carbohidratos que benefician la salud intestinal y ayudan a controlar el peso

La fibra facilita la eliminación de grasas y otros residuos durante su paso por el tracto digestivo, previniendo el estreñimiento y promoviendo una digestión eficiente

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Ilustración plana. Izquierda: pan integral, frutas, legumbres. Derecha: pan blanco, dulces, bebidas azucaradas con advertencias. Un rayo central divide ambos lados.
Esta ilustración editorial contrastada muestra alimentos integrales y ricos en fibra frente a productos ultraprocesados con advertencias de alto contenido en azúcar y calorías, resaltando la influencia de las nuevas tecnologías en su procesamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo de los carbohidratos abarca desde frutas y vegetales hasta leguminosas, granos y semillas. Estos alimentos, habituales en la dieta diaria, son fuente primordial de energía y ofrecen múltiples beneficios. La fibra, aunque pertenece a este grupo, es celebrada por especialistas por su impacto positivo en la salud.

La facilidad con la que el organismo aprovecha este compuesto depende de su estructura química y del tipo de enlaces entre sus elementos. Mientras algunos se procesan fácilmente, otros resisten la acción de las enzimas digestivas humanas. Esto significa que no todos se digieren de la misma manera ni cumplen idénticas funciones en el cuerpo.

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El papel de estos nutrientes no termina solo en el aporte energético. Su digestibilidad, así como la manera en que interactúan con la microbiota intestinal, determina su efecto en la saciedad, el metabolismo y la salud digestiva.

Carbohidratos no digeribles: aliados de la salud intestinal

Existen hidratos de carbono, como la celulosa, que el cuerpo humano no puede descomponer por carecer de las enzimas necesarias. Estos compuestos, presentes en la fibra dietética y en oligosacáridos como la rafinosa y la estaquiosa, transitan el sistema digestivo sin degradarse, generando efectos benéficos.

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Consumir alimentos ricos en estos elementos produce sensación de saciedad y reduce la ingesta calórica, lo que puede contribuir al control del peso corporal. Además, al llegar al intestino grueso, estos carbohidratos sirven de alimento a la microbiota, que a cambio genera ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos aportan energía y ayudan a mantener el equilibrio del pH intestinal, además de participar en el metabolismo de grasas y colesterol, protegiendo la salud del colon.

Infografía detallada sobre el impacto de los carbohidratos en la salud, mostrando el sistema digestivo, alimentos y procesos metabólicos.
La infografía ilustra cómo los carbohidratos, tanto digeribles como no digeribles, impactan la salud intestinal, el metabolismo y el control de peso, destacando sus beneficios y riesgos según el tipo y procesamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra también facilita la eliminación de grasas y otros residuos durante su paso por el tracto digestivo, previniendo el estreñimiento y promoviendo una digestión eficiente. Por esto, las dietas ricas en este producto suelen tener menor contenido graso y calórico.

Mitos y nuevas tecnologías

A diferencia de la fibra, los azúcares simples y el almidón son carbohidratos que el organismo asimila fácilmente, representando la principal fuente de energía. No obstante, su consumo excesivo, especialmente en alimentos industrializados y refinados, puede elevar los niveles de glucosa e insulina, contribuyendo a problemas metabólicos como obesidad y diabetes.

El procesamiento industrial, como la molienda y refinado de harinas, elimina buena parte de la fibra, facilitando la digestión del almidón y aumentando el valor calórico de los comestibles. Por ello, se aconseja preferir granos enteros y limitar harinas refinadas.

Estudios recientes han demostrado que platillos tradicionales como el pozole pueden contener un tipo de almidón gracias a la combinación de grasas y almidones durante la cocción. Además, nuevas tecnologías como el calentamiento óhmico o la extrusión permiten modificar el almidón, obteniendo productos con menor aporte energético y beneficios adicionales para la salud.

La legislación mexicana, a través de la Norma Oficial Mexicana 051, exige etiquetado claro sobre contenido de azúcares, grasas y calorías, ayudando a los consumidores a tomar decisiones informadas.

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