La tragedia detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe que Joe Biden mostró a AMLO durante reunión

Biden recordó a su hijo durante la llamada bilateral entre México y Estados Unidos (Video: YouTube / Presidencia de México)

La reunión entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador transcurrió en un ambiente de cordialidad y fraternidad. Uno de los más grandes elementos que ayudó a romper el hielo entre los líderes de Estado fue el intercambio simbólico establecido entre ellos, donde la religión católica del estadounidense conectó con un marco referencial cultural en México.

Y es que durante el encuentro virtual de este 1 de marzo, el mandatario estadounidense manifestó sus ganas de conocer a la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México para los católicos; sin embargo, su referencia también está enmarcada por una tragedia familiar.

Mientras el ex vicepresidente de la administración de Barck Obama insistía en que EEUU y México “somos más fuertes si estamos unidos”, enseño un rosario con la imagen de la Virgen de Guadalupe, mismo que pertenecía a su hijo, quien falleció en 2015.

Quiero conocer a México, su gente y a la Virgen de Guadalupe. Todavía tengo el rosario que tenía mi hijo cuando falleció

Joe Biden recordó a su hijo durante la reunión con AMLO (Foto: Captura de pantalla / YouTube / @Andrés Manuel López Obrador)

Esta manifestación salió a colación porque, en su calidad de vicepresidente, visitó la Ciudad de México, donde reconoció las bellezas de la capital.

“Me reuní con educadores, estudiantes, recorrí las hermosas calles adoquinadas de la Ciudad de México y hablé con mexicanos de toda estirpe. Atesoro esos recuerdos y espero sumar más en el futuro”, aseguró.

El tesoro familiar que mostró el mandatario de EEUU, además de representar su fe católica, también atesora un recuerdo sobre su primogénito: Joseph Robinette “Beau” Biden III, quien falleció el 30 de mayo del 2015 por un tumor cerebral a los 46 años de edad.

Beau Biden perdió la vida en 2015 a causa de un tumor cerebral (Foto: Reuters / Democratic National Convention)

Ante el sensible fallecimiento de su hijo, Biden emitió unas palabras para preservar la memoria del veterano de Irak.

“Sabemos que el espíritu de Beau sobrevivirá en todos nosotros, en especial a través de su valiente esposa, Hallie, y sus dos hijos destacables, Natalie y Hunter”, dijo Joe Biden, quien entonces ostentaba el cargo de vicepresidente.

Joe Biden perdió a su hijo mayor cuando era vicepresidente de Barack Obama (Foto: Reuters / Jason Reed)

Aunado a esto, Obama también manifestó su pésame y resaltó la calidad moral de toda la familia Biden ante la adversidad.

“Como su papá, Beau era bueno, tenía un gran corazón, era un católico devoto y un hombre profundamente fiel, que cambió todas las vidas que tocó, y que vive en sus corazones”, expresó en un comunicado el entonces presidente de EEUU.

Este caso no es el único que ha trastocado la familia de Biden. en 1972, cuando el ahora presidente tenía 29 años, Neilia y Naomi, esposa e hija de Joe Biden murieron en un accidente automovilístico. En el mismo vehículo estaban sus hijos Beau y Hunter; sin embargo, ellos sobrevivieron al siniestro.

Con el tiempo, el militante del partido Demócrata reconoció en el libro Promises to Keep: On Life and Politics (Promesas que cumplir: de la vida y la política) que “No había palabras, ni oraciones, ni sermones que me calmasen […] Sentí que Dios me había estafado, y yo estaba enfadado”.

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden (Foto: Twitter / @lopezobrador_)

Del otro lado del Río Bravo, la imagen de la Virgen de Guadalupe marca un precedente simbólico de cohesión cultural entre los mexicanos, pues la mayoría de los habitantes son católicos y fieles creyentes de la también llamada Virgen Morena. De tal razón que en la capital nacional están construidas dos basílicas dedicadas a la aparición en el Tepeyac.

En ellas es donde cada 12 de diciembre se le cantan las mañanitas, en símbolo de un aniversario más desde que se le apareció a San Juan Diego para que le construyera un templo.

Para realzar el festejo, miles de mexicanos peregrinan desde todos los rincones de la república para unirse a la celebración. Se ha documentado durante décadas que existe un gran grupo de personas que se trasladan grandes distancias caminando, en bicicleta o de rodillas, sólo para congregarse en La Villa en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, y compartir con otros creyentes su fe.

