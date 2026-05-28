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BBVA confirma fallas en su sistema en línea este 28 de mayo, así afecta a usuarios

Internautas hicieron público su descontento con las plataformas del banco

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BBVA México confirmó fallas en sus sistemas, afectando a miles de usuarios en todo el país. Eduardo Parra - Europa Press
BBVA México confirmó fallas en sus sistemas, afectando a miles de usuarios en todo el país. Eduardo Parra - Europa Press

BBVA México informó este 28 de mayo que sus sistemas presentan fallas, de acuerdo con un comunicado difundido en las redes sociales del banco.

La institución bancaria señaló que ya trabaja para solucionar el problema “cuanto antes y que lamenta los inconvenientes ocasionados, según el mismo mensaje de BBVA.

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En redes sociales, usuarios de la plataforma del banco fueron críticos sobre el estado de las plataformas en línea del banco BBVA, entre los comentarios que se le hicieron a la institución están: Siempre lo mismo, desde que cambiaron la interfaz solo de mal y en peor Si su app es tan vulnerable mejor otro banco a quien confiar nuestro dinero y “Crees que si les pongo este mensaje a donde voy a comprar, voy a comer y tengo que transferir. Me lo perdonen?”

Otros usuarios hicieron referencia a la fecha en la que se presentó la falla del servicio de BBVA, pues para algunos cuentahabientes la quincena ya llegó y es necesario realizar pagos de servicios. Siempre con sus errores en quincena , ahhh pero para cobrar sus créditos ahí nunca presentan error y Gracias por avisar. Ni lo habíamos notado fueron algunas de las críticas.

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Algunos cuentahabientes hicieron referencia a la necesidad de realizar algunos pagos de importancia: “Ya quedó? Quiero comer ogts por su culpa no he podido realizar pago del super, “Por su culpa no pude hacer un pago de la universidad y me suspendieron una materia” y “No mms BBVA!!!! Tengo que ir al concierto de system of a Down!!!”

Según el portal Downdetector, en el pico de la incidencia se contabilizan 3 mil 949 reportes, de los cuales el 65% se concentra en la aplicación, el 11% en la banca móvil y el 15% en la banca en línea.

De acuerdo con la información disponible en el monitoreo y reportes en redes sociales, la interrupción también se presentó en Perú.

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