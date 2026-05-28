IPN termina relación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco, en medio de protestas estudiantiles

La imagen muestra los logos oficiales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Patronato Corazón Guinda y Blanco, simbolizando su colaboración y apoyo mutuo para la comunidad Politécnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó, a través de un comunicado de prensa, que su relación con la asociación Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C., creada por el director Arturo Reyes Sandoval para sustituir a la Fundación Politécnico; esta disolución se da de manera voluntaria y a petición de sus asociados.

De acuerdo con la institución, Reyes Sandoval habría solicitado el pasado 15 de diciembre de 2025 la terminación anticipada de la relación entre la institución y la asociación, para formar una colaboración tripartita entre Patronato, Fundación Politécnico y el IPN, asegurando que los beneficios obtenidos se destinen a la comunidad politécnica.

PUBLICIDAD

El proceso incluye la confrontación de un despacho externo encargado de realizar una auditoría sobre el manejo de los recursos. El objetivo es asegurar que los fondos hayan sido ejercidos correctamente y, en caso contrario, establecer las medidas necesarias para transparentar el destino del patrimonio.

En el marco de la disolución, el Patronato tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos obtenidos sean transferidos a la comunidad politécnica, cumpliendo estrictamente con las normativas fiscales aplicables.

PUBLICIDAD

Con la renovación reciente del Convenio de Colaboración entre el IPN y la Fundación Politécnico A. C., el pasado 20 de mayo en un acto que contó con la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la institución busca consolidar una gestión de recursos más clara y fortalecer el vínculo con su comunidad.

Paralelamente, la comunidad estudiantil ha señalado que el Patronato Corazón Guinda y Blanco ha tenido malos manejos económicos, hecho, que forma parte del descontento acumulado, que ha incrementado las manifestaciones de los alumnos.

PUBLICIDAD

Como parte de sus protestas, los estudiantes mantienen la toma de las instalaciones del Canal Once, y tras presuntamente ser plantados por los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Gobernación y Hacienda, que esperaban una respuesta a su pliego petitorio desde antes de las 14:00 horas afuera del edificio de la televisora.

Mario Delgado informa que hoy funcionarios de la SEP y la Segob acudieron a las inmediaciones de Canal Once para buscar condiciones que permitan iniciar un diálogo directo entre la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. El objetivo es atender las demandas de las y los estudiantes que mantienen el paro.

Por su parte, el secretario de Educación, compartió un video, en sus redes sociales, asegurando que acudió al canal para establecer contacto con los estudiantes y propuso instalar una mesa de diálogo, que los manifestantes habrían rechazado su propuesta.

PUBLICIDAD

En las manifestaciones más recientes, los estudiantes del Politécnico señalaron que podrían visibilizar el conflicto durante el Mundial 2026.