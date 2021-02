“Se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos”: la fuerte acusación de Calderón por el caso García Cabeza de Vaca

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció este miércoles en contra de las acusaciones que señalan al gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. REUTERS/Ginnette Riquelme

“Hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia, y no se ha actuado”, dijo el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, la mañana de este miércoles, en su cuenta de Twitter, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República busca desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, perteneciente a Acción Nacional.

El expresidente dijo que, en cambio,” se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como es el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con elementos que nadie conoce”. Mencionó en su publicación, que hay una burda persecución política en el país.

El pasado martes, se dio a conocer que la FGR busca quitar el fuero a el gobernador tamaulipeco, luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, compartió por medio de sus redes sociales el documento que refiere que se prevé sea ratificada la solicitud el próximo jueves 25 de febrero.

Esto debido a que se le relaciona con supuestos delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El gobernador de Tamaulipas se pronunció el mismo martes, diciendo que se trata de una embestida política.

El panista dijo que Morena había filtrado una supuesta acusación en su contra, “de nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito”, mencionó.

También puso, en la misma publicación de Twitter, que esperará a ser notificado para tener detalles y fijar su posición, diciendo que nunca ha violado la ley y que se defenderá ante cualquier atropello.

El gobernador de Tamaulipas dio un discurso esta mañana en el que dijo que asistiría a la Camara de Diputados, en la Ciudad de México, para que se le diga por qué se le acusa. Foto: @fgcabezadevaca / Twitter.

Este miércoles por la mañana, durante un discurso que dio por el festejo del Día de la Bandera, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, García Cabeza de Vaca señaló que asistiría a la capital mexicana para presentarse en la Cámara de Diputados y que se le digan los motivos por los que se le acusa.

Mencionó durante el discurso, que siempre se ha conducido conforme a la ley, y señaló que durante muchos años ha sido objeto de lo que calificó como “infamias y persecuciones políticas”.

Señaló que asistiría a la Cámara de Diputados “para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa, era de mínima decencia política, haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora, que empiezan las elecciones, qué casualidad”.

Llamó a los tamaulipecos a confiar en él, y dijo que seguirá luchando por sus ideales, sus convicciones y por las y los tamaulipecos.

Quien también se pronunció en contra de los señalamientos en contra del gobernador García Cabeza de Vaca, fue el ex presidente Vicente Fox Quesada, quien calificó el comportamiento del partido Morena de “brutal, deshonesto y corrupto”, esto por medio de un tuit que compartió con una publicación hecha desde la cuenta de Senadores del Pan, en el que se dice que se pretende distraer, con la acusación contra el gobernador de Tamaulipas, las “escandalosas” irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, en referencia a la cantidad de dinero que, se dio a conocer, se perdió por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), proyecto impulsado por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación, dio a conocer hace unos días un informe en donde se señala un sobrecosto del 232% mayor al estimado por el gobierno federal, por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el cuál ascendía a 331,996 millones de pesos.

Tras el informe de la dependencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó, diciendo que era un exageración y pidió a la ASF que rectificara y no diera malos datos. Posterior a la declaración de AMLO, la Auditoría se retractó y dijo que se revisarían de nuevo los datos.

