“Daré la cara”: García Cabeza de Vaca asistirá a la Cámara de Diputados para saber de qué se le acusa

Video: @fgcabezadevaca / Twitter.

La mañana de este miércoles, el gobernador de Tamaulipas, perteneciente al Partido Acción Nacional, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio un mensaje en el que, informó, asistiría a la Cámara de Diputados para conocer de qué se le acusa.

El mensaje dado a conocer al final de su discurso en la ceremonia del Día de la Bandera, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, señaló que “me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal de coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero”.

Dijo que, como lo ha dicho en anteriores ocasiones, en su vida privada y pública, siempre se ha conducido conforme a la ley, además de señalar que, durante muchos años, ha sido objeto de lo que calificó como “infamias y persecuciones políticas”.

“Esta no es la primera, y muy probablemente no será la última, y como siempre, a ustedes les consta he dado y daré la cara siempre”, dijo.

El gobernador de Tamaulipas es acusado por presuntos delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada(Foto: Twitter/fgcabezadevaca)

Informó que una vez concluido el mensaje se presentaría a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, “para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa, era de mínima decencia política, haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora, que empiezan las elecciones, qué casualidad”, dice el gobernador del estado del norte del país.

Llamó a las y los tamaulipecos a tener confianza de que “su gobernador” no ha traicionado su confianza. Dijo que seguirá luchando por su estado, sus ideales, sus convicciones y por las y los tamaulipecos. Llamó como un “timbre de orgullo” que la federación lo voltee a ver, pues, dijo, algo les preocupa.

La noche del pasado martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, al mando de Alejandro Gertz Manero, había solicitado el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, debido a acusaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La noticia fue difundida por el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, quien, por medio de su cuenta de Twitter, mostró la solicitud de desafuero del panista.

Al respecto, el gobernador de Tamaulipas se pronunció, diciendo que “se orquesta una embestida política.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, dijo el gobernador por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Al respecto, también se pronunciaron los senadores de Acción Nacional, quienes en la misma red social, se pronunciaron, diciendo que se pretende distraer las “escandalosas” irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, en referencia a las declaraciones del organismo en días pasados, cuando informó de un sobrecosto del 232% mayor al estimado por el gobierno federal, por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el cuál ascendía a 331,996 millones de pesos.

Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, dijo que respaldaba al gobernador de Tamaulipas, y le expresaron su solidaridad.

El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador García Cabeza de Vaca.