No es conveniente regresar a clases presenciales: Ssa Nuevo León

En Nuevo León se declaró que aún no regresarán a clases presenciales (Foto: Pixabay)

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) expresó el lunes pasado que se reanudarán las clases presenciales en las escuelas particulares a partir del 1 de marzo. No obstante, la Secretaría de Salud (Ssa) de Nuevo León disintió de esta acción.

Manuel de la O Cavazos, titular de esta secretaría, expresó en su conferencia de prensa diaria que a pesar de la baja en la propagación del SARS-CoV-2, aún no es momento de que los niños comiencen a ir a las escuelas de manera presencial

“Vamos a esperarnos, hoy no es momento de volver a clases presenciales, si bien hemos logrado disminuir los contagios y las hospitalizaciones, esto se manifiesta de una manera que en ocasiones tenemos muchos casos y en algunas otras ocasiones disminuyen, depende del comportamiento de los seres humanos”, declaró el médico.

De la O Cavazos agregó que se hará un análisis semanal del comportamiento de la enfermedad y en base a eso se tomarán las decisiones acerca de las clases impartidas a niños y adolescentes.

Manuel de la O Cavazos explicó que aún no es tiempo (Foto: Twitter @DrManueldelaO)

“Vamos a ir considerando semana tras semana viendo el comportamiento epidemiológico de la pandemia, y se tomarán algunas decisiones, si bien lo permite el Consejo de Seguridad en Salud, pero hoy en este momento, no es conveniente”, sentenció.

Decisión sin autorización

Este lunes la ANEP se dio a la tarea de informar al público que las escuelas privadas reanudarán el modo presencial para todos los niveles educativos.

“Las escuelas particulares, padres de familia y maestros, inician clases presenciales a partir del 1 de marzo del 2021”, publicó en un comunicado.

Esta medida, firmada por el ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP, establece que los alumnos matriculados en las escuelas de nivel básico inscritas en la asociación deberán de acudir a clases. De acuerdo con él, la educación en México “lleva detenida un año”, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) logró establecer un sistema de clases a distancia. No obstante, los únicos rezagos se marcan más en las comunidades aisladas y no en el demográfico que tiene la capacidad adquisitiva para pagar una escuela particular.

La ANEP advirtió que el 1 de marzo se reiniciarán clases(Foto: Pixabay)

“La educación, lleva detenida un año y va para año y medio, ya que se propone iniciar clases hasta el mes de agosto, pero es posible que se prolongue hasta enero o más. Lo cual creará más problemas de todo tipo”, aseguró en el boletín.

Actualmente, el sector de educación privada se encuentra en números rojos, pues por la presencia del COVID-19 en México, se ordenó que el ejercicio de la educación se realice a distancia. Pero desde agosto del 2020 las escuelas privadas anunciaron que se encuentran ante una posible bancarrota, pues las condiciones económicas que trajo como consecuencia el virus, incidieron negativamente en la cantidad de recursos recaudados por dichas instituciones.

La argumentación legal que promueve el ingeniero es el derecho a la educación (y pagar por ella) por encima del de la vida, pues mientras en México ya se rebasaron las 180,000 muertes por el virus, la ANEP asegura que “todo estará apegado al Estado de Derecho”.

Las escuelas privadas se encuentra en problemas financieros (Foto: AP/Isabel Mateos)

Aunado a esto, Villar Jiménez solicitó el apoyo de las Secretarías federales, así como de los gobiernos locales, aunque no especificó para qué quiere su ayuda.

“Se solicita el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, gobernadores y secretarías de educación estatales; así como de las Secretarías de Estado como la de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, etc”, expresó.

