Vacunación contra COVID-19 en México: qué documentos presentar en lugar de la credencial del INE

Estos son los documentos que podrás presentar en lugar del INE para recibir la vacuna contra COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 15 de febrero inició la vacunación contra COVID-19 a adultos mayores en tres alcaldías de la Ciudad de México y en otros 288 municipios del país.

Para ello, las personas interesadas en recibir el antígeno debían presentarse en alguno de los 708 módulos con una identificación y un documento que acreditara su residencia en la demarcación correspondiente.

Sin embargo, la credencial de elector se estableció como un requisito para acceder al antígeno, cuestión que causó incomodidad a usuarios de redes sociales que denunciaron la toma de fotografías a los plásticos en algunas unidades.

López-Gatell informó que ya no se tomará fotografía al INE de las personas que acudan a vacunarse contra COVID-19 (Video: SSa)

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este mecanismo se comenzó a utilizar con el objetivo de facilitar el seguimiento a los pacientes inmunizados, pues el INE es un documento de identificación que incluye la Clave Única de Registro de la Población (CURP).

“Es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o a la credencial para votar y no debe restringirse en ninguna circunstancia el acceso a la vacuna. No vamos a seguir tomando esas fotografías, sí se seguirá colectando la CURP y los demás datos de seguimiento, pero no se tomará la fotografía a la persona ni se seguirá tomando la fotografía de la credencial”, dijo el funcionario en conferencia de prensa vespertina.

En tanto, señaló que no es obligatorio presentar el plástico expedido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para acceder a la vacunación, pues existen otro tipo de documentos que pueden comprobar que la persona cumple con los requisitos para ser inmunizada.

Indispensable para ser vacunado

La vacunación de adultos mayores en México inició el pasado 15 de febrero (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Según indica el portal oficial del gobierno de la Ciudad de México, el adulto mayor deberá tener 60 años o más cumplidos al momento de presentarse en la unidad de vacunación. Además, debe residir en la alcaldía Magdalena Contreras, Milpa Alta o Cuajimalpa de Morelos, municipios seleccionados en la actual etapa de aplicación.

Para comprobar estos dos elementos, los integrantes de las brigadas de vacunación solicitarán una credencial de elector INE/IFE (no importa si está vencida) que constate la pertenencia a la demarcación o un comprobante de domicilio a nombre del interesado.

Si no cuento con estos documentos, ¿cómo puedo recibir la vacuna?

López-Gatell Ramírez informó que el adulto mayor también podrá presentar la cédula de la Clave Única de Registro de la Población (CURP), un documento oficial con fotografía y otro que indique la residencia de la persona interesada en recibir la dosis del biológico.

Al 17 de febrero de 2021, 318,358 adultos mayores en México han recibido la primera dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

El principal vocero de la epidemia en México explicó que la identificación de las personas que reciben la dosis del antígeno es importante porque de esa manera se pueden monitorear los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVI).

Recordó que todos los países en los que se está aplicando ya inyección se aprobó para su uso de emergencia, por lo que en la etapa actual se está estudiando cuáles son sus atribuciones de efectividad.

“Facilita para hacer las evaluaciones de efectividad, la capacidad de proteger contra COVID-19 en condiciones reales, ya no en condiciones experimentales. Estas son razones por lo que es muy importante el censo nominal, es decir, el registro individual de cada una de personas, para ese propósito necesitamos la CURP”, detalló el funcionario el pasado miércoles.

Al corte del 17 de febrero, la Secretaría de Salud informó que 318,358 adultos mayores han recibido la primera dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Aunado a esto, detalló que el número acumulado de inmunización total se ubicó en 1,058,139 de personas.

