Ya no se tomará fotografía a la credencial del INE de las personas vacunadas contra COVID-19: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ya no tomarán fotografías a las credenciales de elector ni a las personas que acudan a vacunarse contra COVID-19.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario dio a conocer que este mecanismo se comenzó a utilizar con el objetivo de facilitar el seguimiento a los pacientes inmunizados, pues el INE es un documento de identificación que incluye la Clave Única de Registro de la Población (CURP).

Uno de los documentos que tiene validez legal, en donde está la CURP, es la credencial de elector, está al reverso. Ahora, punto y a parte la necesidad o no necesidad de tomarle la fotografía a la credencial y a la persona: no es necesario. Es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o a la credencial para votar y no debe restringirse en ninguna circunstancia el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome la fotografía a la credencial o a la persona