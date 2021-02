Encontraron muerto a un chofer de Uber desaparecido en Estado de México

Adrián desapareció cuando presuntamente se dirigía a hacer un viaje en la colonia El Pino en Los Reyes la Paz (Foto: Twitter/@SegChimalhuacan)

Adrián Chavarría, chofer de la plataforma Uber, fue encontrado sin vida este lunes en el paraje conocido como El Volcán, ubicado en el municipio de Los Reyes La Paz. Fue presuntamente asesinado después de llevar a cabo un servicio en la colonia Carlos Hank González.

La víctima, de 33 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 12 de febrero: tres días de búsqueda duró la esperanza de Evelyn García, su esposa, de encontrarlo vivo.

“Apareció el día de ayer aproximadamente a las 3 de la tarde nosotros estábamos en un grupo de búsqueda, fue que el helicóptero que nos proporcionó Chimalhuacán lo alcanzo a localizar, la verdad no sé cómo se llama esa zona es donde colinda La Paz con Ixtapaluca, pero en esa zona se localizó”, declaró García, de acuerdo con Excélsior.

Adrián desapareció cuando presuntamente se dirigía a hacer un viaje en la colonia El Pino en Los Reyes la Paz. Su esposa “sabía” que trabajaría como chofer de taxi por aplicación en la zona, por lo cual insistió a las autoridades que lo buscaran.

Autoridades locales apoyaron con la búsqueda y sobrevolaron la última ubicación y los perímetros que marcaba su celular con el helicóptero identificado como "El Guerrero" (Foto: Twitter/@SegChimalhuacan)

“Yo ayer les di pistas muy importantes, yo supe decirles por donde él se perdió y no me equivoqué, no me equivoque a donde yo les indique ahí apareció porque no intervinieron las autoridades desde que yo lo solicité, tuve que hacer todo un mitin, todo un escándalo para hacer voltear así”, dijo.

En las labores auxiliaron personal de las Células de Búsqueda de Chimalhuacán y Los Reyes la Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y el Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cadáver.

“Lamentablemente durante los trabajos de búsqueda localizaron un cuerpo sin vida con las características y vestimenta con la que se le vio por última vez el pasado 12 de febrero, cuando sus familiares lo reportaron como desaparecido”, declaró el Ayuntamiento de Chimalhuacán, reportó Milenio.

La Unidad Especializada de la Policía para la Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG) brinda atención integral a los familiares de la víctima (Foto: Twitter/@cdhzloficial)

Este martes, familiares y amigos se despidieron de Adrián en su domicilio en Chimalhuacán: será sepultado durante el miércoles. No obstante, continúan pidiendo justicia por su asesinato. Es, según Excélsior, el tercer conductor de Uber que desaparece en el área en los últimos dos meses.

La Unidad Especializada de la Policía para la Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG) brinda atención integral a los familiares.

Chavarría era chofer de un automóvil Beet Chevrolet con las placas de circulación NWZ-7940. No era el propietario del vehículo, pero con su empleo a través de la aplicación mantenía a sus dos hijos, de 9 y 11 años de edad, y a su esposa.

Hasta el momento se desconoce la causa de defunción. Sin embargo, las indagatorias no descartan que el asesinato esté vinculado con un robo.

A la altura de la colonia Francisco Villa, en el municipio de Chicoloapan, familiares y amigos bloquearon el acceso de los carriles con dirección a la Ciudad de México (Foto: Twitter/@SegChimalhuacan)

Este lunes, personas cercanas a Adrián realizaron una cadena humana sobre la carretera México-Texcoco exigiendo a las autoridades agilizar su localización.

A la altura de la colonia Francisco Villa, en el municipio de Chicoloapan, familiares y amigos bloquearon el acceso de los carriles con dirección a la Ciudad de México.

“Queremos que nos hagan caso, estamos desesperados, para levantar la denuncia en Los Reyes nunca nos hicieron caso, nos fuimos a Nezahualcóyotl y nos hicieron esperar siete horas para que al final el trámite lo terminarlos haciendo en Chimalhuacán, es injusto, son horas perdidas en una búsqueda no le dan la importancia que deberían, la búsqueda que hemos hecho la hicimos por nuestros medios”, afirmó Evelyn García, de acuerdo con Milenio.

No hemos recibido ninguna llamada como si fuera un secuestro, no tenemos ningún indicio, entonces estamos aquí plantados porque queremos que las autoridades nos apoyen

“Él fue a la casa después de las 3:00 de la tarde, lo vi como un minuto porque llevaba prisa, me dijo que tenía un viaje y yo le mandé mensajes hasta las 7:00 de la noche, pero ya no le llegaron, le marcábamos y tampoco”, dijo García.

