Este martes 16 de febrero habrá cortes eléctricos en 12 estados

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), informó al medio día de este martes, que se esperan cortes de energía eléctrica en 12 estados de país.

Por medio de su cuenta de Twitter, la institución informó que los estados que tendrán cortes de carga rotativos y aleatorios serán: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

“#CENACEinforma a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios’', escribió la CENACE en su red social.

También informó que los cortes serán de las 18:00 hrs y hasta las 23:00 hrs, del horario central, esto debido a el ’'aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país’'.

Instó a la población de estas entidades a tomar medidas pertinentes ante la afectación del sistema eléctrico, e hizo las siguientes recomendaciones:

Apagar las luces que no se utilicen; desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran; cerrar cortinas y persianas para concentrar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Explicó, por medio de la red social, que los cortes de carga rotativos contribuyen al balance carga-generación, programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

El día de ayer se registró un apagón masivo que afectó a varios estados del norte país, y a cerca de 5 millones de personas.

Esto después de que una ola polar en Estados Unidos interrumpiera el suministro de gas de México, informó el gobierno.

La Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Bartlett, informó que la falla de el lunes se debió al congelamiento de ductos, que afectó a las centrales de generación eléctrica locales que utilizan el combustible.

Los estados afectados fueron: Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, los cuales sufren bajas temperaturas por una ola polar que afecta a América del Norte.

Tras el apagón, la CFE organizó una conferencia de prensa en la que explicó la falla del desperfecto.

En esta, el Director General de CFEnergía, Miguel Santiago Reyes Hernández, dijo que las temperaturas extremas registradas en el país vecino del norte provocó los problemas en el suministro de gas natural por dos razones: un incremento de hasta un 20% de la energía eléctrica y la disminución de un 30% de la disponibilidad de las energías renovables.

Incluso se canceló la vacuna a adultos mayores, que comenzó el día de ayer, en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, debido a las bajas temperaturas.

Por su parte, la CFE hizo un llamado a la población para hacer un esfuerzo por combatir la infodemia que, dijo, busca dañar a la administración federal y a la CFE.

También señaló que el día de ayer y hoy serían los días más difíciles por la emergencia climática en Estados Unidos, y que trabajaba en conjunto con la CENACE para que todo pudiera reestablecerse pronto.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su conferencia mañanera que ya se había reestablecido el servicio eléctrico en un 80% de los estados del norte del país que se vieron afectados con el apagón.

“Aprovecho para informar sobre este apagón, que por los trabajadores, por los técnicos de Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio, ya se restableció en el norte un 80% del servicio, todavía falta el 20% pero yo considero que para mañana , pasado mañana ya va a estar resuelto”, dijo el mandatario mexicano.

