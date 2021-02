“El corrido de Felipa”: Brozo se burló ahora de la prima de López Obrador y el escándalo con Pemex

La mañana de este viernes, Víctor Alberto Trujillo Matamoros, mejor conocido por su personaje el payaso Brozo, subió en a su cuenta de Twitter un fragmento de la conferencia matutina del presidente Andres Manuel López Obrador y aprovechó para burlarse del escándalo en que se vieron envueltos el mandatario y su prima, Felipa Obrador.

“Mi prima quería contratos / Yo dije claro que no, /no obstante se los firmaron/ y Octavio se disculpó. (Extracto del “Corrido de Felipa”)”.

En el video, Andrés Manuel López Obrador habla sobre la polémica que rodeó la situación de su prima, Felipa Obrador, quien obtuvo un contrato millonario con Petróleos de México (PEMEX).

Tuit de Brozo donde escribió "El Corrido de Felipa (Foto: Captura de pantalla de Twitter @V_TrujilloM)

En este tuit, el comediante satirizó la manera en que el presidente menciona la situación en la que se vio envuelta su prima, puesto que la pariente actuó con ideales contrarios a los que se maneja el equipo de trabajo del mandatario.

Sus seguidores continuaron el hilo de la conversación con más bromas al respecto, haciendo alusión a la transparencia y honestidad de la que habla el presidente Andrés Manuel, algunos internautas comentaron cosas como “¿cuando dice no tuvo el cuidado suficiente se refiera a que se les cayó el teatro o a que ?”.

Dentro de esta aplicación más de 70 personas han citado el tuit, algunas se muestran indignadas por la afirmación de Andrés Manuel y otras más retoman la revocación de contrato que PEMEX le dio a Felipa Obrador, argumentando que es un hecho ya solucionado.

Felipa Obrador, prima hermana del presidente AMLO (Foto: Laboratorios Litoral)

Entonces, Víctor Trujillo, quien se ha encargado de realizar diversas críticas a las decisiones que toma el actual gobierno de México, decidió elegir el formato de corrido para contar ese supuesto acto de corrupción a manera de narrativa.

El pasado 4 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró desconocer “con exactitud” la investigación periodística publicada en la que se reveló que la prima hermana del mandatario, Felipa Guadalupe Obrador Olán, había ganado contratos con Pemex que suman más de 365 millones de pesos.

Al mismo tiempo, recalcó que dentro de su gobierno no se permitiría el uso de influencias, la corrupción, el nepotismo o el amiguismo, por lo que explicó que si un familiar suyo hace algo indebido, se le debe de juzgar incluso si se trata de un hijo.

Logo de la petrolera estatal mexicana Pemex visto durante la visita de AMLO a la refinería de Cadereyta, el 27 de agosto de 2020. REUTERS/Daniel Becerril

En el video que subió el comediante, Andrés Manuel López Obrador explicó que Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos de México, le informó que su prima estaba participando en un concurso para obtener un contrato.

Andrés Manuel afirma que él le dijo que no, que incluso si era un trabajo de tiempo atrás, no estaba permitido que ella lo obtuviera; posteriormente, comentó que Octavio no tuvo un control estricto respecto al tema y Felipa Obrador pudo obtener dicho contrato, así que el director general se disculpó con el presidente.

Es por eso que Víctor Trujillo encuentró una ironía entre sus afirmaciones y se burló contando la historia de la prima como si fuera una hazaña en formato de corrido, tal como se hacía antes para contar las desventuras de delincuentes o héroes en combate.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Presidencia de México)

La investigación periodística publicada en el portal Latinus, reveló en su momento que Felipa Guadalupe Obrador Olán, había sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos, a través de Litoral Laboratorios Industriales, con la cual había obtenido adjudicaciones en 2018 y 2019.

Tras el escándalo, la empresa productiva del Estado anunció el pasado 16 de diciembre de 2020, la rescisión de cuatro contratos de servicios asociados a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador.

En junio del 2019, el mandatario estableció un memorándum en el que se comprometió a no aceptar “bajo ninguna circunstancia” a que algún miembro de su familia pueda hacer negocios con el gobierno.

