Así se burló Brozo del aeropuerto de Santa Lucía, la obra que AMLO presumió como “hazaña”

Víctor Alberto Trujillo Matamoros, mejor conocido por su personaje, el payaso Brozo, escribió esta tarde dos tuits para burlarse de la inauguración de la base militar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía.

El comediante, que ha demostrado en diversas ocasiones estar en contra de las decisiones que toma el gobierno de México actual, escribió en su cuenta: “Finalmente, estrenamos la casa. Pásenle, no se queden en el rayo del sol”, respecto a las pistas que hoy estrenó Andrés Manuel López Obrador.

Para evidenciar la aridez de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, acompañó su tuit con la fotografía de un lote vacío ubicado junto al centro comercial Meadows, en Las Vegas, Estados Unidos.

Tuit de Víctor Trujillo, Brozo, en el que satirizó la aridez del terreno del nuevo Aeropuerto utilizando una imagen de un lote vacío en Los Ángeles

La mayoría de sus seguidores siguió la broma con otros tuits de apoyo, pues también consideran que el terreno no es el adecuado, que hay gastos más importantes o simplemente no creen que el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles contribuya a reducir el tráfico aéreo del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez.

“¡Válgame! No me digas que es el aeropuerto más importante que se está construyendo en el mundo y que es un fenómeno de la ingeniería civil”, escribió una internauta al visualizar la foto con la que el comediante comparó al Aeropuerto.

Al momento el tuit ha sido replicado 909 veces, acumuló más de 4500 “Me gusta” dentro de esta red social y ha sido citado con comentarios como “lleven su toldo y su lonche. Pd: no hay agua, ni baños jajajajaja”, haciendo mofa de que si bien las pistas fueron estrenadas el día de hoy, no se mostraron las instalaciones del nuevo Aeropuerto.

El avión en el que llegó Andrés Manuel López Obrador para inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Zumpango de Ocampo - 10 de febrero de 2021 REUTERS/Edgard Garrido

Desde la conferencia matutina de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador anunció que sería inaugurada la Base Aérea Militar, “tomaremos un avión del Aeropuerto Benito Juárez para aterrizar en el Aeropuerto Felipe Ángeles”, explicó.

A las 9 de la mañana, el presidente López Obrador abordó un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, el cuál llegó a la Base Aérea de Santa Lucía 20 minutos después.

Este día coincidió con la ceremonia por el aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, así que cuando tomó la palabra externó que “Con estas instituciones ((Ejército, Armada y Fuerza Aérea) estamos sacando adelante al país... son pilares del Estado mexicano”.

Tuit de Brozo sobre inicio de operaciones de Santa Lucía Captura de pantalla de Twitter @V_TrujilloM

En otro tuit de este mismo tema, el comediante citó el mensaje de Marcelo Ebrard Casaubón y escribió MISIÓN CUMPL... ok no, debido a que no considera que la inauguración de esta base tenga la magnitud de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El video que citó Víctor Trujillo corresponde al aterrizaje del primer avión comercial de Viva Airbus en las pistas de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, pues este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró dicha base militar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La obra también ha recibido críticas por estar a casi 50 kilómetros del centro de Ciudad de México, pero el presidente explicó que habría un tren que conecte ambos puntos, además de que trabajan en 10 frentes para la conexión vial.

Fotografías del aterrizaje del primer avión comercial en Santa Lucía: @m_ebrard / Twitter.

El segundo tuit del comediante también fue secundado por sus seguidores, quienes continuaron haciendo mofa de dicho primer aterrizaje con comentarios como “¿Porque no mostraron fotos del interior de la terminal en el aeropuerto?, no sea que solo utilizaron la pista para engañar más al pueblo.”

Otros comentarios coincidieron con Víctor Trujillo pue expresaron que había sido más el espectáculo que la relevancia real de la obra, las críticas se centraron en la lejanía de la Base Militar así como una percepción de inoperatividad.

