“Mi gober precioso”: así fue la indignante llamada entre Mario Marín y Kamel Nacif

En 2005 la periodista Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén a Kamel Nacif, el empresario textil apodado como “el rey de la mezclilla” y al ex gobernador de puebla Mario Marín por estar involucrados en una red de explotación y prostitución infantil.

A principios de 2006, el periódico La Jornada hizo pública una llamada que sostuvieron los dos hombres en la que hablaban gustosos sobre la detención de la periodista Lydia Cacho por los delitos de difamación y calumnias, la periodista contó posteriormente que fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaban con abusar de sexualmente de ella.

El surgimiento del apodo de Mario Marin “mi gober precioso” tiene origen en dicha grabación, un fragmento del contenido de la misma es el siguiente:

Mario Marín: Quiúbole, Kamel.

Kamel Nacif: Mi gober precioso.

MM: Mi héroe, ch*ngao.

KN: No, tú eres el héroe de esta película, papá.

MM: Pues ya ayer le acabé de darle un p*nche coscorrón a esta vieja cabr*na. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado j*de y j*de, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras

Durante esa llamada a cambio de esta ayuda por parte del gobernador, Nacif Borge, también conocido como “El Johnny”, le ofreció dos botellas de coñac en agradecimiento por haberle cubierto de lo publicado por Cacho en el libro “Los Demonios del Edén”

La conversación continúa mencionando diversos nombres de otros periodistas y personas involucradas en el caso así como diversas menciones a los medios ante los cuales Marín “mi gober precioso” y Nacif tenían planeado clarificar la situación para limpiar sus nombres.

Otro fragmento de la llamada filtrada:

“Mario Marín: Oiga, yo tengo que ir hoy en la radio. ¿No quisiera tomarnos una llamada de la radio para hablar del asunto?

Kamel Nacif: Ya pa’ qué, mano, ya estuvo. ¿O tú cómo la ves?

MM: Yo creo que sería importante. Ya nomás para soldificar y decir, bueno, pues así está el asunto. Yo salí, la denuncié y es la justicia, ¿no? O sea, muy breve, muy contundente, sin... esteee... alusiones muy fuertes.

KN:¿Qué escribió esa c*brona?

MM: No, pues para empezar dice que tiene 69 años (risas). Y le hizo un perfil... esteee .... por ahí bastante duro.

KN: ¿Sabes qué? Ya que digan lo que quieran -concluye Nacif con tono fastidiado.”

