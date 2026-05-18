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¿Hay clases mañana 18 de mayo? SEP confirma si hay suspensión tras ajustes en calendario

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria están en los últimos meses y cerca de evaluaciones

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La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial. La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial.
Crédito: Cuartoscuro.

El periodo de descanso escolar que otorgó la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el Día del Maestro ha generado dudas en varias entidades sobre la reanudación de clases el lunes 18 de mayo.

Estas dudas surgen porque se había anunciado que el ciclo concluiría en mayo; sin embargo, el calendario escolar se mantuvo sin cambios.

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Ante la incertidumbre, tanto autoridades estatales como federales han confirmado que las actividades escolares se reanudan normalmente en la mayor parte del país.

Para quienes se preguntan “¿habrá clases el lunes 18 de mayo en las escuelas públicas?”, la respuesta es afirmativa.

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Las actividades educativas se desarrollarán con normalidad en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

La SEP y las autoridades educativas estatales informaron que el lunes 18 de mayo todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán regresar a las aulas.

Se descarta cualquier extensión del descanso por el Día del Maestro. Las escuelas retomarán sus horarios habituales y no existe autorización oficial para prolongar el asueto en la entidad.

¿Cuándo se suspenden clases en la SEP?

En cuanto a los próximos periodos de descanso, la SEP tiene programados otros puentes antes de las vacaciones de verano.

Se ha calendarizado una suspensión de clases el viernes 29 de mayo por sesión del Consejo Técnico Escolar, además de días adicionales a finales de junio y principios de julio.

El cierre oficial del ciclo escolar está previsto para el 15 de julio, fecha a partir de la cual iniciarán las vacaciones de verano para los estudiantes de educación básica en todo el país.

Aunque algunas regiones del país otorgaron días adicionales por la conmemoración del 15 de mayo, el calendario oficial no contempla ninguna extensión del descanso en los estados mencionados.

Esto significa que el “megapuente” concluyó el domingo y las clases se reanudan sin cambios el lunes siguiente.

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